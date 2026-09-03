En esta noticia La ANMAT exige el retiro urgente de todos estos productos de limpieza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución de varios productos de limpieza.

Lo hizo a través de las resoluciones 5503 y 5505 publicadas este jueves en el Boletín Oficial. La decisión alcanza a dos líneas de artículos de limpieza sin registro .

La ANMAT exige el retiro urgente de todos estos productos de limpieza

Por un lado, el organismo prohibió la fabricación, utilización, venta, promoción y distribución de la totalidad de los productos domisanitarios bajo la marca Desolimp .

Entre ellos hay desinfectantes, limpiadores, aguas lavandinas, desengrasantes, artículos destinados al acabado de superficies, fórmulas para tratamiento de agua de piscinas y también insecticidas .

La medida surgió de la denuncia de un usuario y de tareas de monitoreo sobre el sitio web, donde se ofrecían envíos a todo el país.

Es oficial | Le prohibirán trabajar al servicio doméstico en todos los hogares donde no se presente este documento (foto: archivo).

La ANMAT indicó que no encontró registro de los productos ni un establecimiento habilitado responsable. Además, explicó que la notificación enviada al domicilio informado en Santa Fe volvió con la leyenda “dirección inexistente”.

Por otro lado, el organismo resolvió la misma prohibición para todos los lotes de todos los productos domisanitarios de la marca Lenis.

Entre ellos se incluyen limpiadores, desengrasantes, repelentes ambientales, productos para acabado de superficies, desinfectantes, aguas lavandinas y artículos para tratamiento de agua de piscinas .

Según el organismo, los artículos no estaban inscriptos y tampoco se identificó un establecimiento habilitado para venderlos.

La firma Grupo Euroquímica sería la responsable de los productos, según la resolución, aunque la notificación enviada a un domicilio de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, no fue respondida.