Adiós a la manchas en las axilas.

Las manchas oscuras en las axilas son una alteración frecuente que puede generar incomodidad estética. La fricción, la depilación y la irritación provocada por algunos productos pueden favorecer su aparición.

Frente a esto, la dermatología comenzó a prestar mayor atención a la hiperpigmentación corporal, con tratamientos específicos que buscan reducir las manchas y mejorar la textura de la piel.

Durante años, los tratamientos despigmentantes estuvieron principalmente enfocados en el rostro. Sin embargo, las manchas también pueden aparecer en zonas como las axilas, el cuello, la entrepierna, las manos, los brazos y el escote, aunque sus causas pueden ser diferentes.

Por qué aparecen manchas en las axilas

En las zonas de pliegues, como axilas, cuello y entrepierna, el roce constante, la humedad, la depilación y la oclusión pueden generar irritación e inflamación. Con el tiempo, esto puede producir hiperpigmentación postinflamatoria y cambios en la textura.

“La piel está sometida a mayor fricción, humedad y oclusión, factores que aumentan el riesgo de irritación. Por eso, es fundamental utilizar fórmulas con buena tolerancia, aptas para piel sensible y capaces de actuar sobre la hiperpigmentación sin comprometer la barrera cutánea”, explica la Dra. Andrea Rey (MN 139.411), médica dermatóloga para La Roche-Posay.

En otras zonas, como brazos, manos y escote, el principal factor puede ser la exposición acumulada a la radiación ultravioleta. Con el paso de los años pueden aparecer léntigos actínicos y otras manchas relacionadas con el fotoenvejecimiento.

La piel está sometida a mayor fricción, humedad y oclusión, factores que aumentan el riesgo de irritación.

El tratamiento que busca eliminar las manchas corporales

Una de las nuevas propuestas para tratar la hiperpigmentación corporal es Mela B3 Crema Corporal, de La Roche-Posay, recientemente presentada en Argentina, con un precio informado de $130.000.

El producto incorpora Melasyl, una molécula desarrollada por la marca que interviene en el proceso de formación de melanina. Según la compañía, actúa sobre determinados precursores antes de que contribuyan a pigmentar la piel.

Además de ayudar a corregir manchas persistentes, la fórmula busca unificar el tono, mejorar la textura y mantener la hidratación. Está desarrollada para utilizarse tanto en superficies extensas como en zonas sensibles, entre ellas las axilas y el área del bikini.

“En cambio, áreas como brazos, manos, escote o piernas representan otro desafío: son superficies mucho más extensas, que requieren productos formulados para aplicaciones repetidas en grandes áreas del cuerpo”, agrega Rey.

El producto también incorpora una tecnología de absorción rápida y acabado no pegajoso, pensada para facilitar su aplicación cotidiana.

Adiós a la manchas en las axilas. Imagen ilustrativa.

Los nuevos productos para combatir manchas y ojeras

Además, para tratar las manchas resistentes en pieles maduras, La Roche-Posay presenta Mela B3 Double Dose ($189.900), un tratamiento de día y noche con Melasyl al 1% y Proxylane.

Según la marca, ayuda a reducir manchas de la edad y pigmentaciones persistentes, además de mejorar la firmeza y suavidad de la piel. Su eficacia informada alcanza el 83% en la reducción de manchas de la edad.

La línea también suma Mela B3 Contorno de Ojos ($148.315), formulado para tratar ojeras, arrugas y bolsas. Contiene Melasyl, péptidos y cafeína, junto con un aplicador de efecto frío pensado para descongestionar la zona y mejorar su apariencia.

Ambos productos buscan complementar una rutina enfocada en recuperar la uniformidad y luminosidad de la piel después de los 50 años, con fórmulas específicas para las principales señales asociadas al envejecimiento y la hiperpigmentación.

Cómo prevenir nuevas manchas en la piel

El tratamiento de la hiperpigmentación no depende únicamente de un producto. En las axilas y otros pliegues, reducir la irritación y la fricción puede ayudar a prevenir nuevas alteraciones.

En las zonas expuestas, además, el protector solar es fundamental para reducir el impacto de la radiación ultravioleta y prevenir el daño acumulado.

La tendencia en el cuidado dermatológico apunta así a un abordaje más integral: ya no se trata solamente de cómo eliminar las manchas del rostro, sino también de desarrollar soluciones específicas para las necesidades de la piel corporal, desde las axilas hasta las piernas.