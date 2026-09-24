El raro efecto secundario que los médicos no tuvieron en cuenta y pone en riesgo la popularidad de Ozempic. Fuente: Shutterstock.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización, publicación y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes y presentaciones de cualquier producto de uso humano que declare contener como ingrediente “retatrutide” o “retatrutida”.

También se extiende la prohibición a plataformas de comercio electrónico. La medida fue oficializada mediante la Disposición 6140/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Cuáles son los productos que prometían bajar de peso que prohibió la ANMAT

La medida no apunta a una marca específica. La ANMAT estableció que quedan prohibidos todos los lotes, tamaños y presentaciones de productos para administración en humanos que declaren contener “retatrutide” o “retatrutida”.

La resolución, firmada por el subadministrador nacional Gabriel Leonardo Barbagallo, establece que la restricción rige de manera preventiva hasta tanto los productos cuenten con la correspondiente autorización del organismo, exceptuando únicamente las investigaciones clínicas que estén expresamente aprobadas .

Actualmente, según explicó el organismo, no existen especialidades medicinales comercializadas en la Argentina que tengan esa sustancia entre sus ingredientes.

La retatrutida se encuentra todavía en etapa de investigación clínica. De acuerdo con la disposición, se estudian sus potenciales efectos en pacientes con diabetes tipo II y un control inadecuado de la glucemia.

La investigación de la ANMAT comenzó después de una denuncia recibida por correo electrónico en la que se alertaba sobre dos enlaces web que ofrecían productos que aseguraban contener retatrutida.

Qué es la retatrutida y para qué se utiliza

La retatrutida puede tener potencial en el tratamiento del sobrepeso, la obesidad, la diabetes tipo 2, la esteatosis hepática, la esteatohepatitis no alcohólica o la apnea del sueño. Sin embargo, estos usos aún se encuentran en fase experimental y no son indicaciones aprobadas.

El medicamento actúa promoviendo la saciedad, estimulando la quema de grasa corporal, disminuyendo la acumulación de grasa en el hígado y estimulando a las células beta del páncreas a secretar insulina después de las comidas, según precisa el sitio especializado tuasaude.es.

Como aún está en fase de estudio, la retatrutida no se aprobó aún en los organismos reguladores de medicamentos, como la FDA en Estados Unidos. Por eso, este medicamento todavía no cuenta con autorización para su comercialización ni uso.