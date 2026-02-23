Este lunes, el Gobierno abrió la convocatoria para la licitación de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, el sistema con el que se busca reemplazar a la empresa Corredores Viales en el marco de su privatización. Esta etapa comprende los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la red vial nacional, los cuales pasarán de esta forma a manos privadas para su gestión total a través de un sistema de peajes. La norma, oficializada a través de la Resolución 174/2026 del Boletín Oficial, refiere a todas las acciones vinculadas al mantenimiento de los caminos: desde la construcción, ampliación, reparación y mantenimiento hasta la explotación, administración y prestación de servicios. La decisión se hizo pública pocos días después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la fase “B” de la Etapa II de la Red de Concesiones. Esta supone una nueva Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar más de 2500 kilómetros de rutas en cinco provincias. Ambas medidas se enmarcan en el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de administrar 6000 kilómetros de caminos en todo el país, organizados en 10 corredores. La puesta en marcha de la Red Federal de Concesiones, la cual empezó el año pasado luego de que Corredores Viales se declarara “sujeta a privatización” en la Ley Bases, comprende entonces la transición de la gestión de las rutas de todo el país del sector público al privado. Según los considerandos de la resolución publicada este lunes, el objetivo de esta red es “eliminar el déficit y equilibrar las cuentas del Estado Nacional”. En este marco, la apertura a licitación de la Etapa III es el último paso del Gobierno en la concesión vial en Argentina en busca de reducir el pago de subsidios y traspasar la gestión a empresas privadas. Según Caputo, la Red Federal de Concesiones permitirá tener “una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”. Esto ocurre en un contexto más amplio de privatización de empresas estatales, una política que la gestión de Javier Milei sostiene desde su llegada al poder y hoy es clave para las cuentas de Economía. El nuevo llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la Red Federal de Concesiones abarca ocho tramos que suman unos 3.920 kilómetros de ruta. En particular, la Etapa III del plan aplica a los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico del sistema, con las siguientes características: Los privados que ganen la licitación de estos caminos pasarán a estar a cargo de la “construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje”, detalla la normativa.