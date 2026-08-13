P2P.org se asoció con la compañía argentina BoulderTech para ofrecer soluciones de staking a bancos, exchanges, custodios y administradores de activos. La alianza comenzará en el mercado local y también contempla la posibilidad de instalar infraestructura de validación de blockchain en el país.

El mercado argentino de activos digitales suma un nuevo jugador institucional. P2P.org, una compañía que administra más de u$s10.000 millones en activos en staking, selló una alianza con la argentina BoulderTech para desarrollar este negocio entre bancos, exchanges, custodios y administradores de fondos de América Latina.

El acuerdo tendrá a la Argentina como mercado inicial y luego buscará expandirse hacia Brasil y México. Además de distribuir sus servicios entre instituciones financieras, ambas compañías analizarán la viabilidad de instalar infraestructura de validación de blockchain en el país.

El desembarco abre la puerta a un segmento todavía incipiente en el mercado local: el staking institucional, una actividad que permite obtener rendimientos sobre determinados criptoactivos sin necesidad de venderlos.

Qué es el staking y cómo funciona

El staking es un mecanismo utilizado por redes blockchain que operan bajo el sistema de prueba de participación o proof of stake. Entre las más conocidas se encuentran Ethereum, Solana, Cardano y Polkadot.

En estas redes, los usuarios bloquean una determinada cantidad de tokens para colaborar con la validación de las operaciones y la seguridad de la blockchain. A cambio, reciben recompensas pagadas generalmente en la misma criptomoneda.

En términos financieros, el mecanismo puede compararse, aunque con diferencias importantes, con colocar un activo a generar una renta. El propietario conserva su exposición al token y, al mismo tiempo, obtiene un rendimiento por ponerlo al servicio de la red.

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No se trata, sin embargo, de un plazo fijo ni de una inversión con una tasa garantizada. El resultado depende de las recompensas que paga cada blockchain, las comisiones del proveedor, el comportamiento del precio del activo y los riesgos técnicos asociados con la validación.

Qué cambia cuando el staking es institucional

El principio es el mismo, pero cambia la escala y la infraestructura necesaria.

Un inversor minorista puede hacer staking mediante una billetera o una plataforma cripto. Un banco, un exchange o un administrador de activos necesita controles adicionales de seguridad, custodia, cumplimiento normativo, reportes, continuidad operativa y administración de riesgos.

El staking institucional busca resolver esas exigencias. Permite que grandes tenedores de activos digitales deleguen la validación en un proveedor especializado, sin tener que desarrollar internamente toda la infraestructura tecnológica.

P2P.org se presenta como un proveedor de staking no custodial. Esto significa que, en principio, presta la infraestructura necesaria para participar de las redes sin asumir directamente la custodia de los activos. Para una institución, esta distinción resulta relevante porque determina quién conserva el control de los fondos y cómo se distribuyen los riesgos.

La compañía opera desde 2018, trabaja sobre más de 40 redes blockchain y cuenta con más de 190 clientes institucionales, según la información difundida por la empresa.

Por qué P2P.org eligió la Argentina

La entrada al mercado local se realizará mediante una alianza con BoulderTech, compañía argentina perteneciente a Shefa Group y especializada en infraestructura para activos digitales y tokenización.

BoulderTech tendrá a su cargo el desarrollo comercial y la identificación de oportunidades entre bancos, exchanges, custodios, administradores de activos y otras empresas financieras de la región.

“Argentina cuenta con uno de los ecosistemas de activos digitales más desarrollados de la región y existe un interés creciente por parte de instituciones financieras en incorporar nuevas infraestructuras y soluciones vinculadas a activos digitales”, afirmó Rodrigo Benzaquen, fundador y CEO de BoulderTech.

Como parte del acuerdo, Benzaquen también asumirá como asesor estratégico de P2P.org para América Latina.

Desde P2P.org consideran que la región presenta una demanda creciente de infraestructura institucional. Su vicepresidente de Instituciones, Artemiy Parshakov, señaló que la alianza permitirá combinar la experiencia global de la empresa en staking con el conocimiento de BoulderTech sobre el mercado local.

El acuerdo aparece, además, en un contexto de mayor actividad regulatoria alrededor de los activos digitales y de la tokenización. Sin embargo, el comunicado no informa si ya existen bancos o administradores de fondos argentinos dispuestos a utilizar la plataforma.

La posibilidad de instalar validadores en el país

La alianza incluye una segunda iniciativa: estudiar la instalación de infraestructura de validación de blockchain en la Argentina.

Los validadores son equipos que procesan y verifican operaciones dentro de las redes que utilizan prueba de participación. Su correcto funcionamiento permite mantener la seguridad de la blockchain y evita que una misma transacción pueda ejecutarse más de una vez.

Si la iniciativa avanza, la Argentina se convertiría en una nueva ubicación física dentro de la infraestructura internacional de P2P.org. Esto podría contribuir a distribuir geográficamente los validadores y reducir la concentración tecnológica de las redes.

Para el mercado local, significaría pasar de ser principalmente un usuario de servicios cripto a alojar una parte de la infraestructura sobre la cual funcionan esos activos.

Por ahora, no obstante, se trata de una posibilidad en evaluación. Las empresas no anunciaron el monto de la inversión, la capacidad que tendría la infraestructura ni un calendario para su instalación.

Qué oportunidades y riesgos presenta

Para bancos, exchanges y administradores de activos, el staking puede abrir una nueva fuente de ingresos sobre las tenencias de criptomonedas. También podría facilitar el desarrollo de productos financieros que incorporen rendimientos generados directamente en las redes blockchain.

La actividad, sin embargo, no está libre de riesgos. Además de la volatilidad propia de los tokens, existen posibles fallas técnicas, problemas de liquidez durante los períodos de bloqueo y penalizaciones para aquellos validadores que funcionan incorrectamente, conocidas como slashing.

También será necesario definir cómo se encuadran estos servicios dentro de la regulación argentina, quién responde ante una falla operativa y cómo se distribuyen las recompensas y comisiones.

La alianza confirma el interés de proveedores internacionales por el mercado argentino, pero todavía deja preguntas abiertas. El verdadero alcance del desembarco dependerá de la incorporación efectiva de instituciones locales y de que finalmente se concrete la instalación de validadores en el país.