Una firma de u$s 10.000 millones ya desembarca en la Argentina: a qué bancos y fintechs apunta
El staking empieza a dar el salto del mundo cripto al sistema financiero tradicional: proveedores globales buscan captar a bancos, exchanges y fondos mientras la Argentina emerge como puerta de entrada.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 13 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.