La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza este lunes dos reuniones estratégicas en la Casa Rosada junto al titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, para alinear la estrategia política y legislativa del oficialismo en el principal distrito electoral del país.

El participante estrella va a ser el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien hoy es el que tiene más posibilidades de representar a la alianza de LLA con el PRO en la disputa por la gobernación bonaerense en el 2027. Su presencia fue confirmada por El Cronista, en lo que será un nuevo gesto de su liderazgo en el territorio.

El cónclave se reunirá con el objetivo primordial de fijar las propuestas de campaña, la agenda programática de reformas y la consolidación territorial antes de habilitar la discusión formal sobre la confección de las listas de candidatos, un encuentro similar al que organizó semanas atrás con los de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese entonces, se esperaba que los legisladores bonaerenses también asistan, pero lo suspendieron porque tenían una sesión pendiente. Para este lunes, la secretaria general dividirá las reuniones en dos tandas: el primer grupo será de senadores, a las 15 horas, estará encabezado por Carlos “Charly” Curestis, un dirigente de la tercera sección, la más populosa de toda la provincia.

Javier y Karina Milei con Sebastián Pareja y Patricia Bullrich

Por otra parte, la segunda tanda será de diputados a las 17 y estará liderada por Agustín Romo, una persona cercana al asesor Santiago Caputo, que sigue al frente de la bancada tras un fallido intento de las autoridades partidarias de que intercambiara lugares con el vicepresidente de la Cámara, Juan Osaba. Como contó El Cronista, el “cambiazo” no pudo realizarse porque el peronismo opositor se rehusa a prestar los votos.

“ Con lo único que nos puedan molestar nos van a molestar, que es con esta pavada ”, se quejaba una voz libertaria en la provincia en diálogo con este medio.

La orden transmitida desde la cúpula partidaria busca frenar las disputas prematuras por casilleros electorales y encauzar el trabajo de la militancia y los bloques parlamentarios en proyectos concretos de gestión. Entre esas propuestas figura la eliminación del Senado bonaerense para transformar la Legislatura provincial en unicameral, en caso de que LLA gane los comicios.

A eso se sumará el reclamo por la implementación efectiva de la Boleta Única de Papel en los comicios bonaerenses, una bandera que el espacio considera clave para garantizar transparencia y agilidad en el proceso electoral.

El peso político que Santilli tiene hoy en el armado bonaerense de Karina se consolidó tras el resultado que consiguió en las urnas el año pasado. En las legislativas de octubre de 2025, encabezó la lista de diputados nacionales de LLA en la Provincia y se impuso con el 41,45% de los votos, equivalente a más de 3,58 millones de sufragios.

Superó por menos de un punto a Jorge Taiana, de Fuerza Patria, que obtuvo el 40,92%, y logró revertir la derrota que el espacio había sufrido en los comicios provinciales de septiembre, cuando el peronismo lo había aventajado por casi 14 puntos, en medio el escándalo de José Luis Espert en el medio.

Diego Santilli, candidato de LLA en PBA, junto a Javier Milei.

Ese resultado consolidó a Santilli como la principal carta libertaria de cara a 2027. Aunque evita confirmaciones formales, el jefe de Gabinete reconoció en reiteradas ocasiones que la posibilidad lo entusiasma. “Me gustaría ser gobernador de la Provincia. Me encanta, me motiva”, declaró en su momento tras conocerse el triunfo electoral.