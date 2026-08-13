Casas de 2 dormitorios en 5 días: cuánto salen las casas de "ladrillos Lego" hechas de plástico reciclado.

La búsqueda de alternativas más rápidas y sostenibles para la construcción de viviendas dio lugar a un sistema que reemplaza gran parte de los métodos tradicionales por bloques fabricados con plástico reciclado. Su principal atractivo es la velocidad de montaje, ya que la estructura principal de una casa sencilla puede completarse en apenas unos días.

El desarrollo fue creado por la empresa colombiana Conceptos Plásticos, que convirtió residuos como bolsas, envases y botellas en piezas modulares capaces de ensamblarse entre sí de forma similar a los tradicionales bloques de juguete. La propuesta apunta a reducir residuos y, al mismo tiempo, simplificar los tiempos de obra.

Aunque el armado de la estructura puede realizarse en alrededor de cinco días, el plazo total de una vivienda depende de otros factores, como la preparación del terreno, la ejecución de los cimientos, las conexiones de servicios y las terminaciones finales, que continúan siendo necesarias para completar la construcción.

Cómo funcionan los ladrillos que encastran

El proceso comienza con la recolección y clasificación de distintos tipos de plástico, que luego son limpiados y transformados en una mezcla utilizada para fabricar bloques y columnas modulares. Las piezas incorporan ranuras y salientes que permiten unirlas sin recurrir al sistema tradicional de ladrillos y mortero en la mayor parte de la estructura.

Las piezas incorporan ranuras y salientes que permiten unirlas (Fuente: Conceptos Plásticos). Conceptos Plásticos

De acuerdo con información publicada por National Geographic, los bloques contienen aproximadamente un 95% de plástico reciclado. Sin embargo, otros componentes esenciales de una vivienda, como el techo, las ventanas, las instalaciones eléctricas y sanitarias, deben incorporarse por separado durante la obra.

Cuánto plástico puede reutilizar una sola vivienda

Una casa con dos dormitorios, cocina, baño, comedor y living puede reutilizar cerca de seis toneladas de residuos plásticos, lo que representa una importante reducción de materiales que, de otro modo, terminarían en basurales o rellenos sanitarios.

National Geographic también indicó que el costo de referencia de este tipo de viviendas oscila entre 4000 y 7000 dólares según el país donde se construyan. Ese valor no puede extrapolarse automáticamente a otros mercados y tampoco contempla necesariamente todas las etapas previas y posteriores al montaje del sistema modular.

El proyecto que ya llegó a cientos de escuelas

La tecnología comenzó utilizándose para construir viviendas en Colombia, pero posteriormente amplió su alcance gracias a iniciativas destinadas a levantar establecimientos educativos en distintos países.

En alianza con UNICEF, Conceptos Plásticos impulsó la fabricación de aulas en Costa de Marfil utilizando materiales reciclados. Esa iniciativa permitió transformar más de 4000 toneladas de plástico en más de 550 aulas, al tiempo que generó empleo local y promovió soluciones para escuelas, sanitarios y otras infraestructuras comunitarias.