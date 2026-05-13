La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei introdujo modificaciones profundas sobre la organización de la jornada laboral que, aunque pasaron relativamente desapercibidas frente a otros cambios más visibles, podrían alterar la dinámica cotidiana de millones de trabajadores presenciales, híbridos y remotos. Uno de los puntos más discutidos es la incorporación del denominado “banco de horas”, un sistema que habilita mecanismos de compensación de jornada y flexibiliza el esquema tradicional de horas extras. El cambio aparece además combinado con otro movimiento importante: la derogación de la Ley de Teletrabajo. Para especialistas en derecho laboral, ambas decisiones empiezan a rediseñar la relación entre presencialidad, horarios flexibles, home office y productividad. La reforma mantuvo formalmente el límite general de 8 horas diarias y 48 semanales, pero habilitó que mediante acuerdos individuales o colectivos puedan establecerse sistemas de compensación de jornada, distribución horaria y banco de horas. En términos prácticos, eso permite que un trabajador pueda prestar servicios más horas un día y compensarlas con menos tiempo trabajado en otro momento, evitando que necesariamente se computen como horas extras tradicionales. Para Julio Lalanne, abogado y profesor de Derecho del Trabajo en la UCA, el sistema fue pensado originalmente para actividades industriales con horarios rígidos y necesidades productivas variables. “El banco de horas no es otra cosa que un mecanismo de compensación entre horas trabajadas en exceso y horas que ese mismo empleado podrá no trabajar en el futuro”, explicó en diálogo con El Cronista. Según Lalanne, el esquema podría tener menos aplicación práctica en trabajadores híbridos o completamente remotos, donde muchas veces la lógica ya funciona sobre objetivos y no sobre control estricto de horario. “Los empleados que trabajan desde su domicilio suelen tener horarios más flexibles y trabajar sobre la base de resultados”, señaló. El sistema de banco de horas no elimina la jornada laboral ni reemplaza completamente el régimen tradicional de horas extras. Lo que hace es permitir que parte de esas horas puedan compensarse más adelante con menos tiempo trabajado, francos o jornadas reducidas. En la práctica, eso habilita esquemas más flexibles de organización horaria. Por ejemplo: El modelo es utilizado desde hace años en sectores industriales, logísticos y fabriles de distintos países, especialmente en actividades con ciclos de producción variables. Con la reforma laboral argentina, el esquema podrá pactarse mediante: La ley mantiene algunos límites mínimos: Sin embargo, la distribución diaria deja de funcionar necesariamente bajo un esquema rígido de 8 horas exactas por día. Ahí aparece una de las principales diferencias respecto del sistema tradicional: horas que antes podían computarse automáticamente como extras ahora podrían ser compensadas más adelante dentro del mismo esquema de banco de horas. Para las empresas, eso introduce una herramienta de administración más flexible de la jornada laboral. Para los críticos de la reforma, en cambio, existe el riesgo de ampliar la disponibilidad horaria del trabajador sin la misma compensación económica que regía anteriormente. La implementación concreta del banco de horas todavía genera interpretaciones contrapuestas entre laboralistas. Para el abogado Mariano Suárez, el sistema puede modificar la forma en que se computan las horas extraordinarias y reducir el pago de recargos que antes eran habituales. “El banco de horas tiene como consecuencia directa una reducción salarial. Se abandona el límite de 8 horas diarias como tope para computar las horas por ciclos”, sostuvo. Según el especialista, el nuevo esquema convierte horas que antes eran pagadas con adicionales en “horas simples, sin recargo”. Leonardo Elgorriaga, también abogado laboralista, planteó que el principal efecto del nuevo esquema es darle a las empresas mayor capacidad para reorganizar horarios según necesidades operativas. “El empleador puede modificar permanentemente el horario de trabajo según las necesidades de la empresa”, explicó. El especialista agregó que la reforma vuelve “disponibles” muchas reglas que históricamente eran consideradas de orden público laboral. Sin embargo, el propio Elgorriaga señaló que el texto todavía deja zonas grises e interpretaciones abiertas sobre hasta dónde puede llegar realmente la compensación horaria. Por ejemplo, una interpretación posible es que el banco de horas no podría superar el límite semanal de 48 horas y que las compensaciones deberían realizarse dentro de la misma semana y no entre semanas distintas. “Eso limita bastante la funcionalidad del banco de horas”, afirmó. La Ley 27.802 derogó formalmente la Ley de Teletrabajo, sancionada durante la pandemia y que establecía reglas específicas sobre: Para algunos laboralistas, eso debilita la protección específica de quienes trabajan desde sus casas. “La derogación de la ley de teletrabajo no implica que se prohíba el trabajo remoto, pero torna más difícil asegurar que el empleador cubra los gastos que asume el trabajador propios de la modalidad”, explicó Mariano Suárez. Además, sostuvo que la reforma fortaleció las facultades empresarias para modificar condiciones laborales y eliminó herramientas judiciales que permitían cuestionar cambios considerados arbitrarios. Sin embargo, otros especialistas consideran que los trabajadores remotos continúan protegidos por la Ley de Contrato de Trabajo general. Lalanne explicó que aunque desaparezca la ley especial de teletrabajo, siguen vigentes normas generales que obligan al empleador a cubrir gastos necesarios para prestar tareas. “Si el trabajador incurre en gastos para pagar internet, tiene derecho a que el empleador le reintegre esos gastos, no porque lo diga la Ley de Teletrabajo, que ya no existe, sino porque así lo ordena el artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo”, explicó. La aplicación concreta del sistema sobre empleados híbridos o remotos todavía aparece como una incógnita. “Lo más probable es que el banco de horas no sea usado masivamente respecto de estos empleados”, señaló Lalanne. Sin embargo, otros especialistas creen que justamente el crecimiento del home office podría facilitar esquemas de disponibilidad horaria más amplios. “El estar fuera del trabajo y en el hogar hace que se confunda el trabajo y el no trabajo”, advirtió Elgorriaga. Ahí aparece uno de los puntos más sensibles de la discusión: si la flexibilización horaria implica una mayor libertad de organización o una expansión silenciosa del tiempo laboral disponible para la empresa. Detrás de la reforma también aparece una discusión más amplia sobre cuánto margen real existe para negociar condiciones laborales entre trabajadores y empleadores. Los defensores de la reforma sostienen que el nuevo esquema permite adaptar horarios, vacaciones y modalidades de trabajo a dinámicas productivas más modernas y flexibles. Los críticos, en cambio, remarcan que la relación laboral sigue teniendo una fuerte asimetría entre ambas partes y que muchas veces los acuerdos se aceptan en contextos de necesidad económica. “El trabajador acepta muchas veces porque no le queda otro remedio”, planteó Lalanne. Para los especialistas, el verdadero impacto del banco de horas probablemente no se mida sólo en la letra de la ley, sino en cómo empiecen a implementarlo empresas, convenios colectivos y relaciones laborales concretas en los próximos años.