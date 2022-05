Precios vs. crecimiento: la interna del Gobierno "es peor que la inflación" pero la economía "vuela"

"La interna es peor que la inflación" , reconocen fuera de micrófono los funcionarios que resisten los embates diarios del kirchnerismo. Los más cercanos a Cristina Kirchner, en tanto, minimizan el impacto de la grieta del Frente de Todos en las decisiones de los privados. La inflación acumula 16% en el primer trimestre y llegaría a 65% este año pero la demanda se sostiene -aunque con una leve baja- y "la economía vuela", coinciden Gobierno y empresarios.

" El debate es cuál es el ritmo para bajar la inflación sin frenar la recuperación ", dijo la portavoz Gabriela Cerruti para bajarle el tono a la interna tras la reunión de Gabinete en Casa Rosada.

En los cálculos privados hay advertencias de caída de actividad pero según los primeros datos de abril que mira el Gobierno, la actividad sigue en alza. La recaudación da indicios de un crecimiento interanual entre 7 y 8% y una mejora contra el mes anterior.

Las luces amarillas, sin embargo, se encendieron: los empresarios advierten que podrían vender más pero se encuentran con faltante de insumos y los analistas anticipan que la política de acumulación de reservas del Banco Central para cumplir la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) agravaría el cepo importador.

"Por la alta inflación, se podría pensar en un freno al consumo pero eso no se registra. Hay sectores que no dan abasto, como el textil. Otros que podrían vender más pero que se encuentran con la falta de insumos. Hoy no se ve un problema de demanda. La duda es cuánto puede aguantar", señaló a El Cronista uno de los empresarios que participó de la cena anual del think tank Cippec.

redistribución de ingresos

Los datos del primer trimestre del año muestran una baja del 1,5% del consumo pero hay diferencias según los niveles socioeconómicos. En los sectores más vulnerables, la inflación pega más . No sólo porque los ingresos se vuelcan más a los alimentos sino porque las canastas suben por arriba de la media en los barrios.

La canasta básica de alimentos aumentó 8,8%, $ 3.384 más que en marzo, para una familia tipo en barrios vulnerables, según detalló un informe de Isepci, de Barrios de Pie. La cifra está por arriba del 6,5% que marcó el Indec para marzo.

Tras la reunión de Gabinete que convocó Juan Manzur para este miércoles, el ministro de Defensa Jorge Taiana aseguró que Martín Guzmán dijo que "la cifra de inflación del mes pasado fue la más alta y que ahora se espera un descenso que continúe en el tiempo".

Sobre las distintas visiones en la coalición del Gobierno agregó que "lo que se debate en el Frente de Todos es cuál es la velocidad para seguir adelante. Hay que bajar la inflación y no se hace de un día para el otro para no desacelerar la marcha de la economía ".

inflación y crecimiento

"Mi madre me decía que cuando hay inflación, hay crecimiento. Me costó mucho entenderlo, pero hay más consumo para que la plata no pierda valor. Lo que pasa es que eso ya no funciona así para todos", explicó el martes uno de los sindicalistas que participó de la cena de Cippec y que cerró una paritaria que le gana a los precios. El gremialista reconoció que hay un sector de bajos ingresos e informal que no tiene la misma protección.