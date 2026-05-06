Mover moneda extranjera al entrar o salir de la Argentina, además de ser un trámite administrativo, es una operación regulada por normas que buscan garantizar la transparencia del sistema financiero. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Resolución General 5659/2025, define las pautas que rigen tanto para residentes como para turistas que ingresen o salgan del país con ciertas sumas de dinero. Estas reglas definen los umbrales de lo que se puede transportar físicamente, las sumas que exigen una declaración obligatoria y los canales institucionales dispuestos para montos que exceden la capacidad del transporte en mano. Tener presentes estos límites y los mecanismos de fiscalización es clave para evitar demoras, sanciones económicas gravosas o incluso el secuestro preventivo de los activos en los puntos de control aduanero. Una duda frecuente es si existe un máximo permitido para entrar dólares a Argentina. La respuesta es no, pero la libertad de ingresar cualquier monto viene acompañada de una obligación de declarar si la cifra es importante. Si llegás del exterior con diez mil dólares o más (o su equivalente en otras monedas como euros, reales o incluso cheques de viajero y metales preciosos), tenés que declararlo ante ARCA. Para quienes tienen menos de 16 años, el umbral de declaración baja a los USD 5.000. A diferencia del ingreso, donde se puede entrar cualquier monto siempre que se informe, la salida de billetes físicos del país tiene un tope restrictivo. La normativa prohíbe que una persona retire del territorio nacional más de USD 10.000 en efectivo. Los pasajeros mayores de 16 años pueden egresar con un máximo de USD 10.000 en efectivo o valores equivalentes. Si la suma necesaria es mayor, el excedente debe ser canalizado obligatoriamente a través de transferencias bancarias internacionales. El tope máximo de salida permitido es de USD 5.000. Es obligatorio completar el Formulario OM-2249-A ante el servicio aduanero en el puerto o aeropuerto de llegada. Éste funciona como una declaración jurada bidireccional que se organiza en bloques de datos personales, detalles del viaje y especificaciones de los valores. Para completarlo correctamente, se debe identificar primero el carácter del movimiento (marcando “Ingreso” o “Egreso”) y el tipo de pasajero (seleccionando entre Turista, Residente o Tripulante). En el cuerpo central, es fundamental detallar la moneda (especificando si son dólares, euros u otros), el importe exacto en números y la especie (billetes, cheques, metales). Finalmente, se debe declarar el origen de los fondos y su destino previsto mediante opciones predefinidas o descripciones breves, cerrando el documento con la firma del declarante para definir que la información brindada coincide con lo transportado físicamente al momento del control. Se debe marcar con una “X” el tipo de documento (DNI, Pasaporte) y completar con nombre, apellido y domicilio legal. Es necesario indicar el medio (Aéreo, Marítimo, Terrestre) y el número de vuelo o nombre de la embarcación. Se marca la cantidad de bultos o sobres y se desglosa el monto por tipo de divisa. Si se transportan metales preciosos, se debe especificar el peso y la pureza. Se debe marcar la opción que mejor describa la procedencia (ahorros, venta de inmuebles, actividad comercial) y para qué se usará el dinero (inversión, gastos de turismo, depósito bancario). Existe un recuadro al pie que no debe marcarse, ya que está reservado para la certificación y firma del agente aduanero interviniente. La intervención de ARCA busca la consistencia entre el dinero transportado y el perfil fiscal del contribuyente. El acta de declaración es, además, el respaldo legal que el viajero necesita para depositar luego esas divisas en un banco o usarlas en una operación formal. El organismo cruza la información de la declaración con las presentaciones de Bienes Personales y Ganancias. Una discrepancia significativa puede iniciar un proceso de fiscalización de oficio. La omisión o falsedad en la declaración conlleva el secuestro preventivo de los valores. Las multas pueden oscilar entre 1 y 3 veces el monto en infracción y, en casos sin justificativos claros, se da intervención a la justicia federal por presunto lavado de activos.