La inflación lleva 10 meses sin bajar y el índice de marzo mostró una nueva aceleración y cerró en 3,4% -el valor más alto en un año-. En este contexto, uno de los interrogantes que desvela al mercado es cuándo volverá a bajar y volver a alcanzar un registro cercano al 2%. Sobre esto opinó el economista Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de OJF, quien en diálogo con La Voz del Interior le puso fecha a este escenario y adelantó para cuándo se espera un índice en la zona de los dos puntos. Respecto a la evolución de los precios, Spotorno señaló que "lo más probable es que el dato de marzo de inflación haya sido el mayor del año". Según su visión, existe una estacionalidad reforzada tras la pandemia, marcada por el inicio de clases y el impacto de los aumentos en las tarifas de servicios públicos y educación. De todas formas, el especialista descartó una caída drástica inmediata en el corto plazo y sostuvo: “No creo que la inflación de abril sea mucho más baja; vamos a estar hablando de una inflación que va a estar entre el 2,5% y 2,7% probablemente”. A pesar de este escenario, el analista percibe una tendencia de la inflación a la baja. Este fenómeno se explica, según sus palabras, porque la política monetaria sigue siendo “bastante responsable, sin una emisión relevante, un dólar estable y una política fiscal también responsable”. “Vamos a seguir hablando de una inflación de arriba del 2,5% y creo yo que recién por ahí para el tercer trimestre podríamos empezar a ver que empiece a raspar el 2″, proyectó. Pero además de destacar esta tendencia, Spotorno advirtió que el aumento de precios relativos todavía sigue siendo “muy violento”. “El tema de las tarifas de servicios públicos, los servicios de medicina y la educación están mostrando aumentos más fuertes que por ejemplo algunos bienes de la economía”, explicó. Al profundizar en los desafíos estructurales, Spotorno señaló el que considera el mayor riesgo del gobierno de Milei: no logre atraer suficiente inversión en toda la economía. “Necesitás inversiones a lo largo de toda la economía, sobre todo teniendo en cuenta que hay cosas donde no se está invirtiendo nada y cuando vos ves el número de inversión todavía viene del lado negativo”, advirtió. “La locomotora arrancó, pero todavía la cadena se está desenroscando, no empezó a tirar de los vagones. Eso es lo que más me preocupa", graficó para describir la falta de “derrame” hacia el resto de los rubros. En este contexto, la situación del salario real es preocupante. Spotorno recordó que “el salario real ha caído casi un 20% en la última década”. Advirtió que la economía hoy tiene dificultades para pagar mejores sueldos y que, por eso, la única salida genuina es a través de un aumento de la productividad derivado de la inversión.