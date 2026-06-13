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El piloto argentino Franco Colapinto disputa este fin de semana el Gran Premio de España, en Barcelona, correspondiente a la séptima fecha del campeonato de Fórmula 1.
Colapinto llega a este Gran Premio luego de tener una muy floja actuación en Mónaco, donde no pudo destacar en ningún momento y además terminó decimoquinto entre los 15 que terminaron la carrera.
Es por esto que el argentino buscará recuperar el gran nivel que venía demostrando en semanas anteriores y que le permitió terminar séptimo y sexto respectivamente en los Grandes Premio de Miami y Canadá, en los que fueron sus mejores resultados en la categoría.
En lo que respecta a la pelea por el título, el cómodo líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien se impuso en las últimas cinco carreras y quiere convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1.
Antonelli, de solo 19 años, tiene 156 puntos y le saca 66 a su escolta, que es el británico y siete veces campeón, Lewis Hamilton (Ferrari), mientras que en la tercera colocación está el también británico George Russell (Mercedes), que arrastra dos carrera sin sumar.
Más abajo, con 75 y 60 unidades respectivamente, están el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).
La actividad en el GP de España comenzó el viernes con las primeras prácticas libres, mientras que este sábado se llevó a cabo la tercera sesión de entrenamientos.
Colapinto fue 10.º en la FP1 con 1:17.893 y 15.º en la FP2 con 1:17.051, mostrando una actuación discreta. En la tercera terminó en la 14° posición.
La clasificación tendrá lugar a partir de las 11 AM (hora argentina). Finalmente, la carrera se llevará a cabo el domingo a las 10 de la mañana.
Este Gran Premio se disputa en el Circuito de Barcelona-Cataluña, también conocido como Circuito de Montmeló. El mismo cuenta con una extensión de 4,675 kilómetros y 14 curvas.
El cronograma y horarios del GP de España
Viernes 12:
- Práctica libre 1 a las 8:30
- Práctica libre 2 a las 12
Sábado 13:
- Práctica libre 3 a las 7:30
- Clasificación a las 11
Domingo 14:
- Carrera a las 10