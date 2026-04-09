La economía argentina atraviesa lo que Fausto Spotorno definió como “un semestre con múltiples shocks a la vez”. En diálogo con el programa Cuentas Claras, que se emite por El Cronista Stream, el analista trazó un diagnóstico sobre la transformación estructural que vive el país y alertó sobre los riesgos de frenar ese proceso en nombre de la estabilidad de corto plazo. Spotorno subrayó que la reconfiguración productiva en curso no es un fenómeno únicamente sectorial sino que va mucho más adentro. “No es solamente un problema de sectores, dentro de los sectores también tenés empresas ganadoras y perdedoras, y aún dentro de las empresas hay productos ganadores y productos perdedores”, señaló. En ese marco, advirtió sobre los límites de la intervención estatal: “En el afán de tratar de suavizarle las cosas a uno podés terminar castigando al que se está convirtiendo”. Frente a ese dilema, el economista fue contundente respecto a cuál debe ser el rol del Estado. “Lo que se puede hacer es dar espacio para que todos estos cambios aceleren, todo lo que facilite las inversiones es positivo aunque tenga un costo”, afirmó. Como ejemplo concreto de esa lógica, mencionó la salida del cepo cambiario: una medida que, según su análisis, sería necesaria para destrabar proyectos de inversión que hoy permanecen en pausa. Sin embargo, el propio Spotorno reconoció por qué esa decisión no se toma. “Todavía la prioridad es la inflación, el ministro de Economía tiene la botonera y sabe qué pasa si aprieta cada botón, y ahí ya hay decisiones políticas. El Gobierno no quiere salir del cepo justamente por el impacto que puede tener en los precios”, explicó. En otro tramo de la entrevista, Spotorno planteó que la Argentina necesita alcanzar tres consensos básicos en materia económica para garantizar el rumbo más allá de los ciclos electorales. El primero refiere al déficit fiscal: “No lo podemos tener, porque no lo sabemos manejar, hemos destruido el sistema financiero y no podemos bancar déficit fiscales, es una cuestión de comportamiento político argentino”. El segundo, a la emisión monetaria: “Emitir billete no es emitir riqueza”. Y el tercero, a reconocer que “las exportaciones son claves”. Para Spotorno, blindar esos tres pilares del debate partidario sería el único seguro real contra lo que él mismo denomina el “riesgo argentino”. Hacia el final, Spotorno puso en perspectiva las tensiones que enfrenta cualquier gestión económica entre la doctrina y la práctica. “Las posiciones liberales o no liberales son más bien de doctrinas, grandes lineamientos, marcos teóricos. Pero cuando estás en la cancha y te están tirando tiros, vas corriendo para cualquier lado”, reflexionó. Y cerró con una definición que sintetiza la complejidad del momento: “El cepo no es lo más liberal y ahora no la pueden mover. Una economía es un sistema súper complejo”.