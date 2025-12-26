Viajar a destinos nacionales durante la segunda quincena de enero cuesta alrededor de $ 4 millones para una familia tipo, lo que equivale a casi tres veces el salario medio, según un informe elaborado por la UADE. El cálculo contempla únicamente gastos de traslado y alojamiento, por lo que el presupuesto final puede ser considerablemente mayor. Pese a esto, la relación entre el precio de los viajes y el salario no mostró variaciones significativas respecto del mismo período del año anterior. De acuerdo con el informe, entre enero de 2025 y enero de 2026 el poder adquisitivo destinado al turismo se mantuvo prácticamente estable, con un leve incremento. En comparación con el verano pasado, los destinos que mejoraron su relación precio-calidad fueron Puerto Iguazú, Puerto Madryn, San Salvador de Jujuy y Salta. En cambio, los que registraron mayores aumentos fueron San Antonio de Areco, Rosario, Cariló y Pinamar. De hecho, tomarse vacaciones en estos últimos dos destinos requiere un presupuesto hasta cinco veces superior al necesario para viajar a los primeros. El informe no incluyó gastos como alimentación, alquiler de carpas y actividades recreativas, con lo que el monto total puede aumentar en forma considerable. En la costa atlántica, una comida en un restaurante ronda los $ 90.000, el alquiler de una carpa los $ 55.000 por día, y una salida al teatro puede costar cerca de $ 130.000, para una familia tipo. En el caso de los destinos internacionales, el presupuesto asciende a más de $ 10 millones para una familia de cuatro integrantes. Con un tipo de cambio relativamente estable, en los últimos dos años los viajes al exterior se volvieron comparativamente más accesibles frente a las opciones locales. De esta manera, tomarse dos semanas en Miami ya cuesta lo mismo que hacerlo en Cariló, mientras que Santiago de Chile resulta más económico que la mitad de los destinos nacionales. A modo de referencia, el informe estima que viajar a Madrid demanda alrededor de $ 17 millones; a Nueva York, $ 14 millones; a Miami, $ 10 millones; a Río de Janeiro, $ 6 millones; y a Santiago de Chile, poco más de $ 3 millones.