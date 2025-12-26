En esta noticia Viajar al exterior

Viajar a destinos nacionales durante la segunda quincena de enero cuesta alrededor de $ 4 millones para una familia tipo, lo que equivale a casi tres veces el salario medio, según un informe elaborado por la UADE. El cálculo contempla únicamente gastos de traslado y alojamiento, por lo que el presupuesto final puede ser considerablemente mayor.

Pese a esto, la relación entre el precio de los viajes y el salario no mostró variaciones significativas respecto del mismo período del año anterior. De acuerdo con el informe, entre enero de 2025 y enero de 2026 el poder adquisitivo destinado al turismo se mantuvo prácticamente estable, con un leve incremento.

En comparación con el verano pasado, los destinos que mejoraron su relación precio-calidad fueron Puerto Iguazú, Puerto Madryn, San Salvador de Jujuy y Salta. En cambio, los que registraron mayores aumentos fueron San Antonio de Areco, Rosario, Cariló y Pinamar. De hecho, tomarse vacaciones en estos últimos dos destinos requiere un presupuesto hasta cinco veces superior al necesario para viajar a los primeros.

El informe no incluyó gastos como alimentación, alquiler de carpas y actividades recreativas, con lo que el monto total puede aumentar en forma considerable. En la costa atlántica, una comida en un restaurante ronda los $ 90.000, el alquiler de una carpa los $ 55.000 por día, y una salida al teatro puede costar cerca de $ 130.000, para una familia tipo .

Viajar al exterior

En el caso de los destinos internacionales, el presupuesto asciende a más de $ 10 millones para una familia de cuatro integrantes . Con un tipo de cambio relativamente estable, en los últimos dos años los viajes al exterior se volvieron comparativamente más accesibles frente a las opciones locales.