En el contexto de morosidad de la familias que llegó al récord de 11,6% y el crecimiento en el sector empresario, el Banco Nación salió a ofrecer a sus clientes un “kit de soluciones” orientado a ordenar las obligaciones financieras.

A pesar de que en el Gobierno habían manifestado que no eran partidarios de promover el rescate de los clientes, la magnitud del problema empujó al Nación a promover “alternativas que permiten reorganizar compromisos financieros, reducir el monto de las responsabilidades mensuales y extender plazos de pago, según la situación de cada cliente”, según se informó.

El Nación ofrece alternativas que permiten reorganizar compromisos financieros, reducir el monto de las responsabilidades mensuales y extender plazos de pago, según la situación de cada cliente”

En ese sentido, este martes el Banco Nación anunció una herramienta de consolidación de deudas para clientes que cobren sus sueldos en la entidad pero que incluye a obligaciones con otros bancos, a 72 meses y tasas de 65% TNA.

También la refinanciación de saldos de tarjetas de crédito que pueden llegar a los ocho años de plazo.

Recuento de daños

Ya hace varias semanas los bancos privados establecieron un esquema de control de daños para evitar que los morosos no superen 90 días de atraso, ofreciendo diversas alternativas de refinanciamiento, a tasas menores que las vigentes.

En la provincia de Santa Fe el banco provincial, a instancias del gobierno, salió a ofrecer diversas alternativas a empleados públicos y privados, a la vez que introdujo un tope al porcentaje de los sueldos que podrían debitarse para préstamos.

Las ofertas del Banco Nación son las siguientes:

Consolidación de deudas

Destinada a personas que perciben sus haberes a través del Banco Nación. Esta herramienta permite reunir obligaciones financieras mantenidas tanto en esta como en otras entidades, facilitando la administración de los compromisos y la organización del esquema de pagos.

La línea contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $ 100 millones.

Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito

Disponible para clientes que registran hasta 90 días de atraso en el pago de una tarjeta de crédito emitida por la institución. Posibilita reestructurar saldos pendientes de hasta $ 10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35%.

La operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago de las cuotas en el próximo resumen y adecuaciones temporales en los límites de compras.

Para situaciones con más de 90 días de atraso, el Banco dispone de alternativas de financiación para extender los pagos en hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y condiciones vigentes.

Evaluación personalizada

Cada solicitud es analizada de manera individual por los equipos especializados del Banco, considerando el perfil del usuario, su situación financiera y las características de las obligaciones a reorganizar, Este enfoque permite ofrecer alternativas adecuadas a cada necesidad, promoviendo una administración responsable de los compromisos asumidos.

Cómo iniciar la gestión

Los clientes pueden acercarse a cualquier sucursal para recibir asesoramiento y conocer las opciones disponibles. También tienen la posibilidad de consultar la información y requisitos vigentes en www.bna.com.ar.

“A través de estas herramientas, el Banco Nación acompaña a sus clientes en la reorganización de sus compromisos financieros, brindando soluciones que favorecen una administración ordenada, previsible y sostenible de su economía personal”.