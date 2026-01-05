Abrieron las piletas públicas en CABA: horarios y direcciones para el verano 2026

El verano en Buenos Aires trae días de calor intenso y las piletas públicas se convierten en una opción ideal para quienes buscan refrescarse sin gastar demasiado.

Con tarifas que rondan los $ 4.500 por día, estos espacios ofrecen natatorios al aire libre y cubiertos, además de áreas verdes y propuestas recreativas para todas las edades.

¿Qué tener en cuenta antes de ir?

Es importante saber que la mayoría de los polideportivos solo acepta pago en efectivo, por lo que no es posible abonar con billeteras virtuales como Mercado Pago.

Además, muchas instalaciones cuentan con duchas, vestuarios y actividades deportivas, lo que las convierte en una alternativa perfecta para pasar el día en familia o con amigos.

Horarios y direcciones de las piletas públicas en Buenos Aires

De lunes a viernes (17 a 19 h)

Polideportivo Avellaneda: Av. Lacarra 1257

Polideportivo Chacabuco: Av. Eva Perón 1410

Polideportivo Pomar: Mercedes 1300

Polideportivo Patricios: Pepirí 135

Polideportivo Dorrego: Monte 6637 (martes y jueves)

Sábados y domingos (11 a 19 h)

Avellaneda, Chacabuco, Costa Rica, Martín Fierro, Colegiales, Pomar, Pereyra, Dorrego, Patricios y Santojanni.

Parques con piletas

Parque Sarmiento (Saavedra): Av. Dr. Ricardo Balbín 4750 (9 a 18 h)

Parque Manuel Belgrano (Palermo): Jerónimo Salguero 3450 (9 a 18 h)

Consejos para aprovechar las piletas públicas

Llegá temprano para conseguir lugar.

Llevá efectivo para el pago.

Usá protector solar y gorra.

Hidratate durante toda la jornada.

¿Por qué elegir las piletas públicas?

Con precios accesibles, horarios amplios y ubicaciones en distintos barrios, las piletas públicas son la mejor opción para disfrutar el verano sin salir de la Ciudad. Además, permiten combinar deporte, recreación y descanso en un mismo lugar.

¿Cómo estará el clima esta semana?

