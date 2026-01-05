En esta noticia

El verano en Buenos Aires trae días de calor intenso y las piletas públicas se convierten en una opción ideal para quienes buscan refrescarse sin gastar demasiado.

Con tarifas que rondan los $ 4.500 por día, estos espacios ofrecen natatorios al aire libre y cubiertos, además de áreas verdes y propuestas recreativas para todas las edades.

¿Qué tener en cuenta antes de ir?

Es importante saber que la mayoría de los polideportivos solo acepta pago en efectivo, por lo que no es posible abonar con billeteras virtuales como Mercado Pago.

Te puede interesar

Se aproxima la tormenta del siglo: llega un muro de nubes negras para calmar la ola de calor con intensas lluvias

Te puede interesar

Inauguraron el puente más elevado del mundo: alcanza 625 metros y representa el orgullo de una nación completa

Además, muchas instalaciones cuentan con duchas, vestuarios y actividades deportivas, lo que las convierte en una alternativa perfecta para pasar el día en familia o con amigos.

Horarios y direcciones de las piletas públicas en Buenos Aires

De lunes a viernes (17 a 19 h)

  • Polideportivo Avellaneda: Av. Lacarra 1257
  • Polideportivo Chacabuco: Av. Eva Perón 1410
  • Polideportivo Pomar: Mercedes 1300
  • Polideportivo Patricios: Pepirí 135
  • Polideportivo Dorrego: Monte 6637 (martes y jueves)

Sábados y domingos (11 a 19 h)

  • Avellaneda, Chacabuco, Costa Rica, Martín Fierro, Colegiales, Pomar, Pereyra, Dorrego, Patricios y Santojanni.

Parques con piletas

  • Parque Sarmiento (Saavedra): Av. Dr. Ricardo Balbín 4750 (9 a 18 h)
  • Parque Manuel Belgrano (Palermo): Jerónimo Salguero 3450 (9 a 18 h)
Abrieron las piletas públicas en CABA: horarios y direcciones para el verano 2026
Abrieron las piletas públicas en CABA: horarios y direcciones para el verano 2026

Consejos para aprovechar las piletas públicas

  • Llegá temprano para conseguir lugar.
  • Llevá efectivo para el pago.
  • Usá protector solar y gorra.
  • Hidratate durante toda la jornada.

Te puede interesar

Inaugurán el tren más veloz del mundo y es el orgullo de una nación: viaja a 450 km/h y es de última generación

Te puede interesar

Inauguran el parque acuático más grande del país: cuándo abre y dónde comprar las entradas

¿Por qué elegir las piletas públicas?

Con precios accesibles, horarios amplios y ubicaciones en distintos barrios, las piletas públicas son la mejor opción para disfrutar el verano sin salir de la Ciudad. Además, permiten combinar deporte, recreación y descanso en un mismo lugar.

¿Cómo estará el clima esta semana?

Resumen del pronóstico extendido

  • Lunes 5: mínima 18°, máxima 28°, cielo despejado a parcialmente nublado.
  • Martes 6: mínima 21°, máxima 30°, cielo nublado.
  • Miércoles 7: mínima 21°, máxima 30°, cielo mayormente nublado.
  • Jueves 8: mínima 21°, máxima 26°, ráfagas fuertes del este.
  • Viernes 9: mínima 21°, máxima 26°, cielo nublado.