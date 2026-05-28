Decathlon abrirá este viernes su primera tienda en el interior del país, con un local de 2500 metros cuadrados en el Nuevocentro Shopping de Córdoba, mientras avanza con nuevas aperturas en Abasto Shopping y Rosario para el segundo semestre del año. El desembarco llega después del fuerte debut que tuvo la marca francesa en la Argentina, donde su sucursal de Al Río, en Vicente López, llegó a ubicarse como la número uno en ventas a nivel global durante dos fines de semana consecutivos.

La compañía asegura que en Córdoba detecta una expectativa similar a la que generó la apertura de Vicente López, que convocó a más de 10.000 personas en su primer día. La apuesta forma parte del plan de expansión que Decathlon puso en marcha en la Argentina de la mano de Grupo One, con el objetivo de desarrollar más de 20 tiendas en el país en la próxima década.

El local cordobés, ubicado en el tercer piso de Nuevocentro Shopping, tendrá más de 70 disciplinas deportivas y unos 3300 productos disponibles, desde artículos para principiantes hasta equipamiento técnico para deportistas avanzados.

El fenómeno Al Río

Uno de los datos que más sorprendió internamente a la compañía fue la performance de la primera tienda argentina. Según explicó Francisco Tedin, COO de Decathlon en el país, la sucursal de Al Río es relativamente pequeña para los estándares internacionales de la cadena, con unos 2700 metros cuadrados de salón de ventas, lejos de los formatos más grandes que la marca opera en otros mercados y que pueden alcanzar hasta 6000 metros cuadrados.

Esa limitación de espacio impacta directamente sobre la oferta disponible. En la compañía creen que, a medida que desarrollen locales más grandes, podrán ampliar significativamente el surtido y sumar categorías que todavía no llegaron al país.

Pedro Aguirre Saravia, Sabine Mulliez y Manuel Antelo, socios de Grupo One @dhfotografias

La buena recepción del público también ayudó a reforzar esa visión. Entre las categorías con mejor desempeño desde la apertura aparecen los productos vinculados a montaña y campamento, deportes de agua y fitness. En la empresa consideran que se trata de segmentos “incrementales” para el mercado argentino de artículos deportivos, más vinculados a ampliar el consumo que a quitarles participación a las marcas tradicionales.

Además del flujo de clientes, otro punto que siguieron de cerca fue el ticket promedio y la aceptación de las marcas propias de Decathlon, como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta, que concentran buena parte de la estrategia global de la compañía.

Las próximas aperturas

Mientras se prepara para inaugurar Córdoba, Decathlon ya trabaja sobre las próximas aperturas. La empresa prevé desembarcar en Abasto Shopping y Rosario durante el segundo semestre, aunque en este último caso todavía resta cerrar el contrato definitivo del local.

En paralelo, la compañía ya estudia futuras plazas para 2027. Entre las ciudades bajo análisis aparecen Tucumán, Mendoza, Neuquén y Salta, además de nuevas ubicaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde una de las posibilidades es Alto Palermo.

La inversión promedio por tienda ronda los u$s 5 millones y el ritmo de expansión dependerá de la evolución del negocio local. Aunque el objetivo oficial sigue siendo desarrollar 20 locales en 10 años, en la empresa reconocen que los resultados iniciales abrieron la puerta a evaluar una expansión más rápida de la prevista originalmente.

La operación argentina forma parte del plan regional de crecimiento de la marca francesa, que actualmente cuenta con más de 1760 tiendas en el mundo.