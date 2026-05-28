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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este jueves, 28 de mayo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.
En este jueves, 28 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5884 - La Iglesia
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 28 de mayo
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¿Qué significa soñar con la iglesia?
Soñar con La Iglesia indica búsqueda de guía, paz y comunidad.
También puede señalar culpa, necesidad de perdón o conflicto de fe.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.