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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este jueves, 28 de mayo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.

En este jueves, 28 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5884 - La Iglesia

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 28 de mayo

 1°5884 11°6837
 0272  12°5132
 3°4058 13°0491 
 9882  14°1007 
 2185  15°4971 
 6°7661  16°4567
 7773  17°9634 
 9192  18°3318 
 4625  19°8795 
 10°3460 20°1328 

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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