En esta noticia ¿Qué significa soñar con la iglesia?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este jueves, 28 de mayo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.

En este jueves, 28 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5884 - La Iglesia

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 28 de mayo

1° 5884 11° 6837 2° 0272 12° 5132 3° 4058 13° 0491 4° 9882 14° 1007 5° 2185 15° 4971 6° 7661 16° 4567 7° 7773 17° 9634 8° 9192 18° 3318 9° 4625 19° 8795 10° 3460 20° 1328

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con La Iglesia indica búsqueda de guía, paz y comunidad.

También puede señalar culpa, necesidad de perdón o conflicto de fe.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.