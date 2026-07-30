ANSES se vio obligada a pagar un retroactivo diario de $ 15.000 hasta restituir el cobro y lo adeudado.

El Gobierno confirmó este jueves que pagará en agosto un bono de hasta $ 70.000 para jubilados y pensionados que liquidará la ANSES. La decisión fue oficializada este jueves a través de la publicación del decreto 686 en el Boletín Oficial.

La ayuda económica también se otorgará a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); pensiones no contributivas y madres de siete hijos o más. El valor está congelado desde marzo de 2024.

Bono para jubilados ANSES: cuánto cobro en agosto

La ANSES pagará el extra junto con los haberes del octavo mes de 2026. Esos haberes tendrán un ajuste de 1,89% en agosto a partir de la actualización por inflación de las prestaciones previsionales.

Además, se oficializó que la jubilación mínima llegaría a $ 419.775,93 más el bono extraordinario de $ 70.000 para esos haberes. En total, el monto a percibir en julio sería de $ 489.775,93.

El decreto, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aclara que el adicional “no será susceptible de descuentos ni computables para ningún otro concepto” .

Remarcaron que la suma se otorga para “mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra”.

Cuándo cobran los jubilados en agosto

Mientras ya se confirmó el aumento de agosto, el calendario de pagos continúa de manera ordenada y habitual:

Calendario para jubilados que cobran el haber mínimo

Para los titulares pertenecientes al Sistema Integrado Previsional Argentino cuyos haberes mensuales no superen el monto fijado para el primer intervalo de pago, el esquema de cobro asignado se distribuye de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: a partir del 10 de agosto de 2026.

DNI terminado en 1: a partir del 11 de agosto de 2026.

DNI terminado en 2: a partir del 12 de agosto de 2026.

DNI terminado en 3: a partir del 13 de agosto de 2026.

DNI terminado en 4: a partir del 14 de agosto de 2026.

DNI terminado en 5: a partir del 18 de agosto de 2026.

DNI terminado en 6: a partir del 19 de agosto de 2026.

DNI terminado en 7: a partir del 20 de agosto de 2026.

DNI terminado en 8: a partir del 21 de agosto de 2026.

DNI terminado en 9: a partir del 24 de agosto de 2026.

Fechas de cobro para jubilados que superen el haber mínimo

En el caso de los beneficiarios del SIPA que perciben haberes mensuales superiores al haber mínimo establecido para el primer intervalo de pago, la acreditación de los fondos se realiza en las siguientes jornadas:

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 25 de agosto de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 26 de agosto de 2026.

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 27 de agosto de 2026.

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 28 de agosto de 2026.

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 31 de agosto de 2026.

Fechas de cobro para Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas cobran en las fechas establecidas para los primeros cinco grupos de pago, organizados por la finalización del número de documento: