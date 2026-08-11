Histórico fallo de la Corte Suprema a favor de todos los pensionados: adiós a las trabas para la sucesión de programas sociales (foto: archivo).

Algunos adultos mayores pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deben tramitar un Certificado de Supervivencia cada cierto tiempo para poder seguir recibiendo su pago correspondiente.

Se trata de un trámite único y detallado que debe realizarse en oficinas consulares, ya que solo aplica para los adultos mayores que reciben su pensión fuera del país.

Confirmado | Estos jubilados y pensionados deberán acreditar su supervivencia para no perder el pago de la pensión en Colombia Imagen creada con IA

Qué es el certificado de supervivencia y dónde se tramita

Es un trámite que permite a los pensionados del ISSSTE que viven en el extranjero demostrar formalmente su existencia física ante las autoridades mexicanas. La comprobación de supervivencia sirve para que el ISSSTE verifique que la persona mantiene vigente su derecho a recibir la pensión o jubilación, y así continúe recibiendo los depósitos correspondientes.

Este documento se tramita únicamente en las embajadas y consulados de México en el extranjero, a través de las oficinas consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Según explicó la SRE, este procedimiento forma parte de los mecanismos de control que utilizan las instituciones de seguridad social mexicanas para evitar interrupciones en los pagos.

Requisitos, frecuencia y costo del trámite

La comprobación de supervivencia se realiza de manera presencial ante la representación consular correspondiente. Para llevarla a cabo, es necesario:

Reunir la documentación requerida

Acudir personalmente a la embajada o consulado de México más cercano

Presentar los documentos originales para acreditar identidad y condición de pensionista

Permitir que el personal consular verifique la información

Firmar o colocar la huella dactilar en los formatos correspondientes

Recibir la constancia oficial de validación de supervivencia

Entre los documentos solicitados se encuentran: credencial de pensionista del ISSSTE en original (o una identificación oficial vigente con fotografía y el número de pensionista, en caso de no contar con ella), el último recibo de pago de la pensión y una fotografía reciente, de frente y a color.

En casos de edad avanzada o imposibilidad física para trasladarse, el personal consular puede acudir al domicilio, hospital o lugar donde se encuentre la persona, siempre que la situación pueda demostrarse. También existe la posibilidad de realizar la comprobación mediante videollamada cuando la distancia u otras condiciones impidan acudir a la oficina consular.

Este trámite debe realizarse dos veces al año, ya que tiene una vigencia de seis meses, y es completamente gratuito. Cabe aclarar que quienes viven en México y son pensionados del ISSSTE no necesitan realizar este trámite, ya que aplica exclusivamente para quienes residen fuera del país.