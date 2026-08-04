Si bien durante los últimos años se convirtió es uno de los electrodomésticos más elegidos por quienes buscan cocinar de forma rápida y con menos aceite, hoy muchos le dicen adiós a la freidora de aire.

Con funciones que van mucho más allá de freír sin aceite, apareció un nuevo dispositivo que promete reducir los tiempos de cocción, ofrecer resultados más uniformes y sumar opciones que antes requerían diferentes electrodomésticos.

El nuevo electrodoméstico que busca reemplazar a la freidora de aire

La nueva alternativa es un horno inteligente multifunción que integra en un solo equipo las funciones de una freidora de aire, un horno convencional y una vaporera, lo que permite preparar una amplia variedad de recetas sin necesidad de utilizar varios electrodomésticos.

Por un lado, funciona como freidora de aire, ya que emplea un sistema de circulación de aire caliente a alta velocidad para cocinar los alimentos de manera uniforme, logrando una textura crujiente por fuera y tierna por dentro con muy poco o incluso nada de aceite.

Además, incorpora las prestaciones de un horno convencional, con el que se pueden hornear tortas, panes, pizzas y galletitas, así como asar carnes, pescados y verduras o gratinar diferentes preparaciones por el control preciso de la temperatura y el tiempo de cocción.

Por último, cuenta con una función de vaporera, que cocina los alimentos mediante vapor de agua. Este método ayuda a conservar mejor la humedad natural, la textura, el sabor y una mayor cantidad de vitaminas y minerales, por lo que resulta ideal para preparar verduras, arroz, pescado y otras comidas que requieren una cocción más delicada.

Adiós a la freidora de aire: el horno inteligente multifunción que cocina más rápido y reemplaza a tres electrodomésticos

Por qué cada vez más personas eligen este tipo de hornos multifunción

Además de reunir varias funciones en un único aparato, este tipo de hornos busca simplificar el trabajo en la cocina y ahorrar espacio en la mesada.

En la mayoría de los casos, el equipo incorpora una puerta de doble vidrio con varias capas para mejorar el aprovechamiento del calor y una función de autolimpieza que facilita el mantenimiento después de cocinar.

También incluye accesorios como rejillas, bandejas, asadera para pizzas y una canasta para freír, lo que amplía las posibilidades de uso para diferentes recetas.