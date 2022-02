Pese al cepo, las importaciones de febrero fueron récord: el pedido del Gobierno a las empresas

Las importaciones totalizaron en febrero unos u$s 5700 millones y treparon 54% interanual, según datos oficiales preliminares a los que accedió El Cronista. En medio de los cambios en el sistema de autorización a empresas, las compras al exterior marcaron un récord inédito para esta altura del año.

Para encontrar un registro casi similar hay que remontarse a febrero de 2014, con importaciones por u$s 5537 millones . Más acá en el tiempo, en 2018 -poco antes del inicio de la corrida cambiaria- las compras totalizaron u$s 5196 millones.

Los u$s 5700 millones del mes que cierra significaron, a valor CIF (precio de compra más flete y seguro) un incremento de casi u$s 500 millones contra los u$s 5252 millones de enero que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La suba mensual rondó el 8,5 por ciento.

Preocupación y reuniones

El 1 de febrero, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cambió los criterios para otorgar a los importadores los certificados de Capacidad Económica Financiera (CEF), un paso previo para la tramitación del permiso del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) en la Secretaría de Industria, necesario para comprar divisas.

Ese cambio administrativo generó problemas en las empresas y motivó reuniones y reclamos de la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras cámaras. La UIA obtuvo del Gobierno el compromiso de que no se obstaculizaría el pago de insumos ni bienes de capital. La Cámara de Importadores (CIRA) se llevó de AFIP un "puente de diálogo", a mediados de mes.

Los directivos de la Unión Industrial Argentina con Matías Kulfas y Ariel Schale de Desarrollo Productivo

"La significativa disminución de los montos de Capacidad Económica-Financiera (CEF) sumó un nuevo obstáculo al comercio exterior, con el consecuente impacto negativo que una medida de tal magnitud tiene en la operación de las empresas", indicó la CIRA.

En uno de los sectores más demandantes de divisas indicaron a El Cronista que las trabas se solucionaron, momentáneamente, entre el 18 y el 25 de febrero. "Aprobaron nuevas CEF que les permiten a las empresas operar muy justitas", sostuvieron ante la consulta de este medio.

"El temor es que, con el cambio de mes, no sabemos si habrá un flujo automático", agregaron desde la CIRA. Una gran fábrica bienes de consumo contestó que las trabas se liberaron, "aunque no en su totalidad" . Otra gran compañía afirmó que pudieron importar lo necesario para producir.

"Los cambios en el CEF complicaron los pagos de bienes y servicios ", indicó una fuente de la UIA. Otro ejecutivo del sector manufacturero agregó que, si bien se liberaron SIMI, las SIMPE, necesarias para pagar servicios y honorarios en el exterior, siguen trabadas. "Las trabas afectaban a SIMI futuras, pero los casos complicados se vienen destrabando", agregó otro hombre del sector privado.

Esperar hasta abril

Fuentes oficiales admitieron a El Cronista que, ante la escasez de divisas, el Ejecutivo pidió a empresas de distintos sectores demorar hasta abril la compra de todo aquello que no sea imprescindible. El Banco Central terminó febrero con ventas netas de divisas por u$s 190 millones. Estacionalmente, las liquidaciones del agro deberían retomar vuelo este mes y acelerar en el segundo trimestre.

Otros funcionarios del ala económica consideraron que las importaciones venían creciendo por encima de la actividad productiva, en un indicio de cobertura ante la aceleración del ritmo devaluatorio.

Números récord

En ese contexto, en el equipo económico circuló un informe que, como contó El Cronista, mostraba que las importaciones continuaban a ritmo sostenido a inicios de febrero. En los primeros cinco días hábiles los pagos promediaron U$S 270 millones por día, o 54% más que en la misma cantidad de días del mismo mes de 2021. El cierre del mes confirmó ese aumento.

Según el Indec, las importaciones crecieron en enero tanto en precios (13%) como en cantidades (20,5% anual). El organismo consignó la fuerte suba de los costos de logística. "En enero de 2022, el valor unitario del flete internacional fue de 156,5 dólares por tonelada, 121,4% superior al de igual período de 2021 y 125,2% superior al de enero de 2020", informó. "Este incremento incidió en casi 8 puntos sobre el ascenso del precio de las importaciones valuadas CIF", agregó.