La medida fue oficializada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador mediante una nueva resolución.

Ecuador confirmó la eliminación de la tasa aduanera que gravaba a las mercancías provenientes de Colombia, una decisión que marca un nuevo capítulo en la relación comercial entre ambas naciones. La disposición fue oficializada mediante una resolución emitida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y tendrá vigencia inmediata desde el 1 de junio de 2026.

La medida deja sin efecto un mecanismo de control aduanero que había sido implementado a comienzos de este año y que generó preocupación entre exportadores, importadores y sectores productivos de ambos países. Durante varios meses, el esquema fue objeto de ajustes regulatorios y cuestionamientos por su impacto sobre el intercambio comercial.

Con esta decisión, el Gobierno ecuatoriano busca cerrar un período de restricciones que había complicado el flujo de mercancías entre los dos mercados. La derogatoria cuenta además con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador, que emitió un concepto favorable para avanzar con la eliminación del cobro.

¿Qué tasa aduanera eliminó Ecuador para los productos de Colombia?

La resolución publicada por la autoridad aduanera ecuatoriana deroga el cobro que se aplicaba a las mercancías que ingresaban desde Colombia bajo la figura de una tasa por servicio de control aduanero. Este mecanismo había sido creado en enero de 2026 y posteriormente fue ajustado en distintas oportunidades a través de nuevas disposiciones oficiales.

La eliminación del gravamen implica que los productos colombianos dejarán de enfrentar ese costo adicional al momento de ingresar al mercado ecuatoriano. La decisión representa un cambio importante para empresas exportadoras que habían visto incrementados sus costos operativos debido a la medida implementada durante los primeros meses del año.

¿Desde cuándo entra en vigencia la eliminación de la tasa aduanera?

La normativa establece que la derogatoria comenzará a regir desde el 1 de junio de 2026. La resolución precisa que su aplicación será inmediata, independientemente de que el proceso de publicación en el Registro Oficial ecuatoriano se complete posteriormente.

Esto significa que las operaciones comerciales realizadas a partir de esa fecha ya no estarán sujetas al esquema de cobro que se encontraba vigente. La disposición busca garantizar una transición rápida y brindar certeza a los operadores económicos involucrados en el comercio bilateral.

Ecuador eliminó la tasa aduanera que gravaba las mercancías provenientes de Colombia desde comienzos de 2026. (Fuente: EFE)

¿Por qué Ecuador decidió eliminar el cobro adicional a las importaciones colombianas?

La decisión fue adoptada luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas otorgara la autorización correspondiente para desmontar el mecanismo tributario. De acuerdo con el procedimiento administrativo, la Aduana ecuatoriana solicitó la aprobación oficial y recibió un dictamen favorable para avanzar con la derogatoria.

Además de los aspectos económicos, la resolución se fundamenta en diversas normas constitucionales y tributarias ecuatorianas relacionadas con la gestión de la administración pública y las competencias aduaneras del Estado. El documento destaca principios como la eficiencia, la coordinación institucional y la transparencia en la aplicación de las políticas públicas.

¿Qué impacto puede tener la medida en el comercio entre Colombia y Ecuador?

La eliminación de la tasa podría facilitar la recuperación del intercambio comercial entre ambos países, al reducir los costos asociados al ingreso de mercancías colombianas en Ecuador. Diversos sectores productivos habían advertido que el cobro adicional afectaba la competitividad de los productos exportados y dificultaba las operaciones comerciales.

Con el levantamiento de esta restricción, las empresas podrían encontrar condiciones más favorables para retomar negocios y fortalecer las relaciones comerciales bilaterales. La medida también representa el cierre formal de un esquema extraordinario de control aduanero que estuvo vigente durante los primeros cinco meses de 2026.

¿Qué pasos seguirán las autoridades ecuatorianas tras la derogatoria?

La resolución encomienda a distintas dependencias de la Aduana ecuatoriana la ejecución de las acciones necesarias para garantizar la correcta implementación de la medida. Entre ellas se encuentra la difusión interna del contenido normativo y su posterior publicación en los canales oficiales correspondientes.

Asimismo, las áreas tecnológicas del organismo deberán incorporar la información dentro de los sistemas institucionales para asegurar que las nuevas disposiciones sean aplicadas de manera uniforme. Con estas acciones, Ecuador busca formalizar completamente el fin de la tasa aduanera aplicada a las mercancías procedentes de Colombia.