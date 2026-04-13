El Banco Central difundió el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y anticipó que la inflación de marzo rondaría el 3%. Con ese dato, ya se puede proyectar cuánto pagarían las Pensiones No Contributivas (PNC) que liquida ANSES en mayo de 2026. Las PNC ajustan todos los meses según la evolución de la jubilación mínima. Ese mecanismo sigue el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se aplica por el esquema que fijó el Decreto 274/2024. Por ese motivo, el aumento de mayo se calcula con la inflación de marzo, que el Indec dará a conocer el martes 14 de abril. Mientras se espera el dato oficial, distintas proyecciones privadas permiten estimar los nuevos valores que cobrarán millones de beneficiarios en todo el país. Con una suba estimada del 3%, el haber mínimo del sistema previsional volvería a actualizarse en mayo. A partir de ese número, ANSES define los montos de las Pensiones No Contributivas, que representan un porcentaje fijo de la jubilación mínima. Además, el Presupuesto 2026 mantiene el bono extraordinario de $ 70.000, que se paga de forma automática junto al haber mensual. foto La Pensión No Contributiva por vejez equivale al 70% de la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Con el aumento proyectado, el haber mensual subiría en mayo. Los valores estimados quedarían de la siguiente forma: Esta prestación ya no admite nuevas altas. Desde los 65 años, ANSES canaliza las solicitudes a través de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La PUAM representa el 80% de la jubilación mínima. Con la misma actualización del 3%, el haber llegaría a $ 313.383,10 en mayo de 2026. Al sumar el bono extraordinario, el ingreso total mensual alcanzaría los $ 383.383,10. Esta pensión no exige aportes previos y se gestiona directamente ante ANSES. La Pensión No Contributiva por discapacidad mantiene el mismo esquema que la de vejez. También equivale al 70% de la jubilación mínima y recibe el bono completo. En mayo de 2026, los montos estimados serían: Este beneficio se dirige a personas con discapacidad que no cuentan con recursos suficientes ni cobertura previsional. Las titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos o más cobran un haber igual a la jubilación mínima. Por ese motivo, el aumento impacta de forma directa y eleva el ingreso mensual por encima del resto de las PNC. Con la suba estimada del 3%, los valores quedarían así: Además, estas beneficiarias pueden acceder a la Tarjeta Alimentar si tienen hijos menores de edad o con discapacidad. El beneficio se asigna de manera automática mediante el cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano. El dato clave será la inflación de marzo, que el Indec publicará el 14 de abril. Con ese número, ANSES oficializará los valores definitivos de mayo y el cronograma de pagos correspondiente. Como ocurre todos los meses, los haberes se depositan según la terminación del DNI y se acreditan junto con el bono extraordinario, sin necesidad de realizar trámites adicionales.