El Banco Central (BCRA) dio a conocer este jueves una nueva edición del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el seguimiento de las proyecciones macroeconómicas elaborado por analistas económicos y financieros. En el segundo mes del 2026, los 42 bancos y consultoras que participan de la encuesta mensual proyectaron de cuánto será la inflación y cómo se comportará el índice todo el año. Además, fijaron cuál será el precio del dólar en febrero. Los analistas consultados proyectaron una inflación de 2,4% para enero, lo que representa un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto al relevamiento anterior. Esta cifra refleja un leve repunte en las expectativas inflacionarias tras los meses previos. El grupo de participantes con mejor historial de pronósticos (Top 10) coincidió en estimar una inflación del 2,4% mensual para enero. En cuanto al IPC Núcleo —que excluye productos regulados y estacionales—, las proyecciones también se ubicaron en 2,4%. Para el año completo 2026, los especialistas mantienen cautela sobre la evolución de los precios, aunque el informe no detalla proyecciones anuales consolidadas en este relevamiento. Uno de los datos más relevantes del REM es la proyección del tipo de cambio nominal. Para el promedio de febrero de 2026, la mediana de las estimaciones se ubicó en $ 1475 por dólar, una cifra inferior en $ 39,70 a la proyectada en el relevamiento anterior. De cara a fin de año, los analistas anticipan que el dólar alcanzará los $ 1750 en diciembre de 2026, lo que implica una variación interanual esperada del 20,9%. El grupo Top 10 tiene una visión muy similar, con un tipo de cambio promedio esperado de $ 1752 para diciembre. Estas proyecciones sugieren que el mercado anticipa una depreciación controlada del peso a lo largo del año, en línea con la estrategia de salida gradual del cepo cambiario. El relevamiento muestra un cambio significativo en las expectativas de tasas de interés. Los participantes pronosticaron una TAMAR (Tasa de Interés Mayorista de Argentina) de 31,8% nominal anual para febrero, equivalente a una tasa efectiva mensual del 2,6%. Esto representa un incremento de 4,3 puntos porcentuales respecto al REM anterior. Para diciembre de 2026, se proyecta una TAMAR de 22,4% nominal anual (1,8% mensual), con un alza de 1,4 puntos respecto a las previsiones del mes anterior. El Top 10 de analistas anticipa tasas ligeramente superiores: 31,4% para febrero y 23,3% para fin de año. En materia de actividad, los especialistas estiman que el PIB ajustado por estacionalidad habría crecido apenas 0,1% en el cuarto trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior, una revisión a la baja de 0,3 puntos porcentuales. Para 2026, las proyecciones muestran una aceleración gradual: 0,9% en el primer trimestre y 1,0% en el segundo. En términos anuales, se espera que el PIB real de 2026 sea 3,2% superior al promedio de 2025, aunque esta estimación bajó 0,3 puntos respecto al relevamiento previo. El grupo Top 10 es aún más cauto, proyectando un crecimiento de 2,7% para el año. El REM de enero refleja un panorama de cautela entre los analistas de la City, con expectativas de inflación persistente, depreciación cambiaria gradual y un crecimiento económico moderado para 2026. Los datos servirán como referencia para inversores y autoridades económicas en la planificación de los próximos meses.