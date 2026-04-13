Tras los dos fines de semana largo consecutivos, un grupo de vecinos de la provincia de Buenos Aires volverá a disfruta de un feriado el próximo viernes 17 de abril que dará lugar a tres días consecutivos de descanso en un mes que no tendrá asuetos nacionales. El calendario indica que dos localidades tendrán un día no laborable en esta semana. Por eso, será una oportunidad ideal para planear una escapada o disfrutar de un fin de semana prolongado. En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año. El viernes 17 de abril será feriado en estas localidades: Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio de uno de los meses que pone fin a la temporada alta de verano. Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores. El próximo feriado a nivel nacional será el viernes 1 de mayo en celebración del Día del Trabajador. El asueto dará paso a un fin de semana largo de tres días ideal para descansar o realizar alguna escapada. El calendario oficial de feriados y días no laborables quedó conformado de la siguiente manera: