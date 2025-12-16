En esta noticia
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) garantiza una cobertura previsional a quienes tengan 65 años o más y no cobren jubilación o pensión de un organismo nacional, de cajas o institutos provinciales o municipales, ni Prestación por Desempleo.
Esta prestación de carácter vitalicio y no contributivo es equivalente al 80 por ciento de un haber mínimo y se actualiza, mensualmente, por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Las personas que la cobran cuentan con cobertura de salud, servicios de PAMI y asignaciones familiares (por Hijo/Hijo con Discapacidad, por Cónyuge y Ayuda Escolar Anual).
Para su gestión, es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa y revisar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados y verificados en Mi ANSES.
Jubilación sin aportes: cómo gestionar la PUAM en 2026
- Accedé a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si no tenés clave, podés obtenerla en línea. Te servirá para realizar consultas y gestiones. Obtener clave.
- Chequeá que tus vínculos familiares estén correctos en Información Personal > Datos personales y familiares y que tus datos de contacto (número de teléfono celular y correo electrónico) estén actualizados y validados en Información Personal > Domicilio y datos de contacto. Si necesitás actualizarlos, podés hacerlo desde allí.
- Ingresá a Solicitud de Prestaciones >Pensión Universal para el Adulto Mayor y seguí los pasos. Una vez que los completes, podés consultar su estado en Información Personal > Consulta de expediente.
PUAM 2026: cuales son los requisitos para gestionarla
- Tener 65 años o más.
- Ser argentino, argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud de la PUAM), o extranjero con una residencia mínima de 20 años (de los cuales 10 años deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la prestación).
- No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales ni la Prestación por Desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
- Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión (se entiende que no se cumple con este requisito si te ausentás del territorio argentino por más de 90 días corridos).