Quienes no se pueden jubilar por moratoria tendrán que anotarse para cobrar la PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) garantiza una cobertura previsional a quienes tengan 65 años o más y no cobren jubilación o pensión de un organismo nacional, de cajas o institutos provinciales o municipales, ni Prestación por Desempleo.

Esta prestación de carácter vitalicio y no contributivo es equivalente al 80 por ciento de un haber mínimo y se actualiza, mensualmente, por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Las personas que la cobran cuentan con cobertura de salud, servicios de PAMI y asignaciones familiares (por Hijo/Hijo con Discapacidad, por Cónyuge y Ayuda Escolar Anual).

Para su gestión, es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa y revisar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados y verificados en Mi ANSES.

Jubilación sin aportes: cómo gestionar la PUAM en 2026

Accedé a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si no tenés clave, podés obtenerla en línea. Te servirá para realizar consultas y gestiones. Obtener clave.

Chequeá que tus vínculos familiares estén correctos en Información Personal > Datos personales y familiares y que tus datos de contacto (número de teléfono celular y correo electrónico) estén actualizados y validados en Información Personal > Domicilio y datos de contacto . Si necesitás actualizarlos, podés hacerlo desde allí.

Ingresá a Solicitud de Prestaciones >Pensión Universal para el Adulto Mayor y seguí los pasos. Una vez que los completes, podés consultar su estado en Información Personal > Consulta de expediente.

PUAM 2026: cuales son los requisitos para gestionarla