Patricia Bullrich: "No quiero generar ni entrar en ninguna lógica del miedo" respecto del lunes

Al ir a votar hoy en las elecciones legislativas, la exministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, indicó que "el primer balance de es que ha sido una elección mas rápida, hemos logrado que las mesas se abran más rápido, prácticamente en todo el país y seguramente va a haber un mayor porcentaje de votantes ".

Consultada sobre su interpretación de esta probable mayor participación electoral que en las PASO, Bullrich expresó que "eso me dice que hay más voluntad de voto y eso es muy importante para la democracia, que más gente vaya a votar. Y en términos proporcionales, eso puede ser bueno para Juntos por el Cambio".

Patricia Bullrich: "El kirchnerismo no es invencible"



Consultada por la prensa respecto a qué sucederá mañana tras conocerse los resultados electorales, recaló que "el día de mañana es como un lunes. No quiero generar ningún tipo de especulación, al día de mañana".

Y reforzó con vehemencia: "No tiene por qué pasar nada distinto a lo que pasó ayer o lo que pasó hoy. Por supuesto que sí esperamos un resultado, pero no tiene por qué cambiar lar realidad el día de mañana. No quiero generar ni entrar en ninguna lógica del miedo".

Previamente este domingo, Bullrich participó en el tradicional desayuno de Juntos por el Cambio en jornada electoral, junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la candidata a diputada en CABA María Eugenia Vidal.

"Esta ocurrencia de los desayunos de las 8 de la mañana", dijo con humor al reseñar que se levantó a las 6 y que hoy tras el almuerzo irá al búnker .