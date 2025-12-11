En esta noticia Incentivos

La ex ministra de Seguridad y flamante senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció que la actividad de la empresas, comercios y servicios “está complicada” en general y puso énfasis en el Presupuesto 2026, la reforma laboral y los nuevos incentivos, para hacer que la economía crezca el próximo año.

“Esperamos tener el Presupuesto votado antes de fin de año”, dijo en diálogo con Paolo Rocca en el cierre del seminario ProPymes y explicó que “es una herramienta de certeza para que la Argentina sea previsible”.

“Si el país crece vamos a tener más dinero para muchas provincias que piden obras, si tenemos incertidumbre perdemos oportunidades”, agregó y se enfocó en los beneficios que aportará en primer lugar la reforma laboral y luego la tributaria que “vendrá dentro de un par de meses” .

En este punto cuestionó la actualidad del mercado laboral donde el semi empleo formal representa el 30%, el informal 43% y el formal con todos los beneficios de la ley una porción “mínima”. A esto sumó una industria de juicios “muy fuerte” por la presión tributaria que afrontan los empleadores.

Por eso, como primer punto habló de cómo se definirá qué es la remuneración para poner fin a las multas abusivas. “Menos juicios inventados y más acuerdos reales”, dijo y explicó que se penalizará “muy fuerte” a los abogados que intenten “meter” una mentira para ganar un juicio.

“Se mantiene el mes -de salario - por año -trabajado-“, que si bien refiere a la antigua legislación responde a que la media de antigüedad es de 7 años, defendió, aunque aclaró que “esa indemnización no incluir ningún adicional como aguinaldo, guardería”.

Además, la actualización será a partir de la fórmula de inflación más 3% con el objetivo de que los conflictos se cierren rápido.

Asimismo, defendió la posibilidad de movilidad de empelados a otros puntos geográficos y dentro de la empresa, así como el banco de horas que le permitirá al empleado “acumular” jornadas y compensarlos según un acuerdo con el empleador.

En el mismo sentido macó como beneficio las vacaciones flexibles, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo marco particular para trabajadores de plataformas y flexibilidad de organización sindical por empresas con infracciones “gravísimas” para tomas y bloqueos.

Como impulso para bajar la informalidad laboral, el Gobierno prevé beneficios por 48 meses con reducción de contribuciones que será parte del “blanqueo laboral inteligente” con hasta 60 meses de reconocimiento previsional con una condonación de hasta el 70% de deudas y sanciones.

A la par se impulsa un régimen de incentivo para la inversión de la mediana empresa “el RIMI”, para inversiones de entre u$S 150 y 300 millones explicó Bullrich y aseguró que buscan que las empresas no estén condenadas a ser “chicas”.

Como meta el oficialismo espera que en los próximos 10 años cada empresa argentina cuente con 7 sucursales esa es la media de inversión de las pequeñas que se van convirtiendo en medianas y de medianas a grandes”.