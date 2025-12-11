En esta noticia Las reformas clave

“Sin Vaca Muerte no se puede, pero con Vaca Muerta no alcanza”, señaló Javier Martínez Álvarez, vicepresidente institucional del Grupo Techint durante la apertura del 24° Seminario ProPymes que organizó el grupo y que sirvió para marcar los desafíos de la industria para competir de cara a la apertura económica y las próximas reformas legislativas.

El ejecutivo puso en valor los cambios macroeconómicos que permiten pensar una Argentina “diferente” con el agro, la minería y la energía como protagonistas pero aseguró que “con Vaca Muerta no alcanza”.

En ese sentido destacó los recursos naturales que posee la Argentina, pero aseguró que es “clave” el desarrollo industrial. “Una Argentina integrada al mundo; cómo y con quién nos integraremos es absolutamente clave; una Argentina integrada como cadena de valor que aprende del desarrollo industrial para el uso de recursos naturales y, finalmente, una Argentina desarrollada socialmente”, explicó.

Bajo esa premisa de integración a nivel local e internacional, Joaquín Sánchez Mariño, corresponsal de guerra, dio un pantallazo de la situación geopolítica y destacó dos factores: la estrategia expansionista de China y el incremento de consumo de petróleo.

Martínez Álvarez cuestionó el “excesivo” cierre de la economía argentina antes de la llegada de Javier Milei y marcó una oportunidad de desarrollo comercial en el contexto actual. Al mismo tiempo se refirió a las “falsas dicotomías” al querer asociarse con China que “representa una primarización absoluta de la economía sin posibilidad de grandes desarrollos”.

En cambio, frente a EEUU la competencia es por un commoditie como el petróleo y en gas “hay hasta una complementariedad”, indicó y dijo que además es el gran importador de bienes industriales del mundo que se está cerrado a China, lo que abre una oportunidad de posicionamiento para la Argentina.

Sin embargo, planteó los desafíos clave: “como industriales invertir, modernizarnos, mejorar la competitividad”, mencionó y desde el rol del Estado apuntó a la reforma laboral y tributaria son absolutamente “claves” y hay un tema de “timing”.

En sintonía, respecto al panorama del acero y el aluminio, Martín Berardi, presidente ejecutivo de Ternium Argentina, mostró que en los últimos 5 años la exportación de acero de China crecieron 132% de 54 a 132 millones de toneladas, lo que equivale al doble de todo lo que consume América latina.

“Hoy el 20% del acero que se consume en América latina es de China”, dijo y aseguró que la primarización se refleja en las balanzas comerciales no sólo en Argentina sino en Mexico y Colombia.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China impacta en todo el mundo Fuente: Shutterstock Shutterstock

En este punto destacó los cambios en las reglas de comercio que aplicó EE.UU. y, contrastó con la política interna donde se bajan los costos para la importaciones pero se mantienen los impuestos locales.

“Tenemos que ser competitivos frente a China y el resto de los países de oriente”, dijo e insistió en la necesidad de una política industrial activa con reforma impositiva y laboral.

“Esto hay que hacerlo sino corremos el riesgo de que las cadenas de valor que son grandes oportunidades sean solo eso y no generen todo el empleo formal que deberían generar”, explicó.

Al mismo tiempo reconoció que las empresas deben invertir más, sin embargo, señaló que así como las grandes empresas cuentan con el RIGI, con beneficios y facilidades ficales y libre flujo de flujo financiero “las pymes también, la cadena de valor también, todos tenemos que invertir y adecuarnos a la nueva realidad Argentina”.

Las reformas clave

Luego, en un panel con los economistas Esteban Domecq (Invecq Consultora); Matías Sur (Invecq Consultora) y Santiago Bulat se revisó el desafío de acumular reservas y los cambios que puede introducir las reformas que el Congreso debatirá en 2026.