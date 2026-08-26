En esta noticia Patentes: las claves del tratado al que busca adherirse el Gobierno

El Gobierno logró que la Cámara de Diputados de la Nación avance sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), uno de los compromisos pendientes con Estados Unidos en el marco del acuerdo comercial firmado este año.

Se trata de un acuerdo internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cuyo objetivo es unificar y simplificar los procedimientos de la primera etapa del proceso de solicitud de patentes a nivel internacional.

Tras meses de idas y vueltas, finalmente se incluyó en el temario de la sesión convocada para hoy, miércoles 26 de agosto, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la actualización de la ley de Inocencia Fiscal.

El oficialismo buscará que la Argentina se sume a este mecanismo internacional de patentamiento con un texto diferente al que giró el Senado hace casi tres décadas.

El PCT fue elaborado en Washington en 1970 y hoy nuclea a 158 países, que concentran más del 95% de las economías desarrolladas y emergentes.

La Argentina obtuvo media sanción del Senado para adherir en 1998, pero el proyecto nunca llegó a votarse en la Cámara baja y quedó congelado durante 28 años.

En términos prácticos, el PCT permite que una persona, empresa, universidad o centro de investigación presente una única solicitud internacional de patente para iniciar el trámite de protección en múltiples jurisdicciones.

El sistema permite buscar protección internacional para una invención mediante un procedimiento centralizado, en lugar de hacer desde el comienzo trámites separados país por país.

La Oficina de Patentes de Estados Unidos lo explica de forma directa: el PCT permite presentar una solicitud internacional, pero la concesión de patentes queda bajo control de las oficinas nacionales o regionales en la llamada “fase nacional”.

Patentes: las claves del tratado al que busca adherirse el Gobierno

La presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán Juárez Brahim (LLA) , explicó que “se trata de un instrumento internacional, firmado por nuestro país en el año 1970, aprobado posteriormente por el Senado de la Nación en el año 1998 y que, desde entonces, permanece pendiente de consideración por esta Cámara de Diputados”.

“El PCT es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y constituye actualmente uno de los principales mecanismos internacionales para facilitar la protección de las invenciones en múltiples jurisdicciones”, dijo Santillán.

“El objetivo central es simplificar y ordenar el procedimiento inicial de presentación de solicitudes de patentes cuando una persona, una empresa, una universidad o un centro de investigaciones busca protección en distintos países”, añadió la diputada.

En ese sentido, alegó que “es importante dejar muy claro que el PCT no concede patentes internacionales ni limita a la soberanía de los Estados”.

“Cada país conserva plenamente la facultad de decidir conforme a su legislación nacional si otorga o rechaza una patente. El tratado no sustituye a las oficinas nacionales ni modifica los criterios de patentabilidad o de patentes vigentes en cada jurisdicción, simplemente organiza y racionaliza la etapa inicial del procedimiento”, argumentó la titular de la Comisión.

En representación del Poder Ejecutivo, el Secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, fundamentó el proyecto en el marco de “una política deliberada del Poder Ejecutivo Nacional de integrar a la Argentina en el comercio internacional”.

“Todos los socios comerciales nos plantean que Argentina tiene que respetar las reglas en materia de propiedad intelectual”, explicó Cacace.