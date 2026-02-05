El canciller Pablo Quirno informó que Argentina firmó el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos “Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al representante comercial de Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera”, dijo el Canciller. El acuerdo es del cual se había anunciado el marco hace unos meses que contemplaba la revisión de aranceles, cuestiones de propiedad intelectual, la estabilización del precio de la soja, entre otras. El anuncio se dio en medio del viaje de Quirno a Estados Unidos para participar de la cumbre ministerial de minerales críticos. Ese acuerdo se firmó ayer por la tarde. De la firma participó también el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. Estuvo ausente quien fuera el encargado durante todo el año de las negociaciones, el secretario coordinador de Producción, Pablo Lavigne. El anuncio se da semanas después de que la Unión Europea anunciara que enviaría a su máximo tribunal el acuerdo firmado con el Mercosur para su evaluación, lo que virtualmente lo congela por aproximadamente un año hasta que haya resolución. El acuerdo marco que se había firmado propone “profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión”. En materia de aranceles, el acuerdo contempla la apertura recíproca para productos y Argentina se compromete a dar acceso preferencial a las exportaciones estadounidenses de medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas. Estados Unidos se comprometió a revisar la sección 232, que sanciona con aranceles del 50% a productos considerados estratégicos o que afectan a la seguridad nacional, como es el caso del acero. Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos a recursos naturales no disponibles en ese país y a productos no patentados para aplicación farmacéutica. Ambos países se comprometen a mejorar las condiciones recíprocas de acceso bilateral al mercado para el comercio de carne vacuna. En las barreras no arancelarias, Argentina se compromete a bajarlas, incluyendo las licencias de importación. También se compromete a no requerir formalidades consulares para las exportaciones estadounidenses hacia Argentina y a eliminar gradualmente el impuesto a la importación para los productos estadounidenses. Argentina deberá alinearse con normas internacionales para facilitar el comercio y permitirá el ingreso de productos estadounidenses que cumplan con normas aplicables de EE. UU. o internacionales, reglamentos técnicos estadounidenses o procedimientos de evaluación de conformidad de EE. UU. o internacionales, sin exigir requisitos adicionales de evaluación. También aceptará la importación de autos fabricados en Estados Unidos que cumplan con las normas de seguridad y emisiones estadounidenses. En propiedad intelectual destaca los avances de Argentina para combatir la falsificación y la piratería, mientras que pide que el país se comprometa a mejorar sus estándares de propiedad intelectual y combatir los grandes centros con bienes falsificados, entre los que destacaba a la feria de La Salada. Argentina abre su mercado al ganado vivo estadounidense y se compromete a dejar ingresar carne aviar en un año y a no aplicar restricciones de productos que usen términos con quesos y carnes. “Ambos países trabajarán conjuntamente para abordar barreras no arancelarias que afecten el comercio de alimentos y productos agrícolas”, subraya el acuerdo. El acuerdo sostiene que Argentina debe comprometerse a no importar bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y que fortalecerá la legislación laboral. Este punto coincide con el avance de las importaciones chinas y la reforma laboral que se tratará el 11 de este mes en el Senado. En materia medioambiental platea combatir la tala ilegal y fomentar un uso eficiente de los recursos, incluidos los minerales críticos. "Argentina reforzará la cooperación con Estados Unidos para combatir políticas y prácticas no orientadas al mercado por parte de otros países. Ambos países también se han comprometido a identificar herramientas para alinear enfoques en control de exportaciones, seguridad de inversiones, evasión de aranceles y otros temas relevantes", plantea el marco. Insiste en la inversión en minerales críticos y propone trabajar en conjunto para estabilizas el comercio global de soja. Argentina deberá abordar “cuestiones distorsivas” de sus empresas estatales y revisar los subsidios industriales que puedan afectar la relación bilateral. El país deberá reconocer a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la ley argentina para la transferencia de datos personales y no deberá discriminar los servicios y productos digitales estadounidenses.