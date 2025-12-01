La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional y movilización para el día en que se discuta la reforma laboral en el Congreso, cuyo documento final será enviado el martes 9 de diciembre.

La decisión se tomó luego de una votación que obtuvo unanimidad en las 191 seccionales. El sindicato anticipó que la medida responde al rechazo de la reforma laboral y a la falta de avances en el diálogo con el Ejecutivo, además de anunciar protestas sorpresivas durante diciembre.

¿Por qué ATE convoca al paro nacional?

Desde la conducción nacional advirtieron que el diálogo con el Gobierno “fracasó” y que la reforma laboral implica un retroceso en derechos adquiridos.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional

“Están tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar. Están dadas todas las condiciones para convocar a una huelga general ”, sostuvo Rodolfo Aguiar, quien cuestionó que el Ejecutivo utilice instancias como el Consejo de Mayo para “dilatar los tiempos”.

ATE también denunció persecución sindical, mencionando detenciones de dirigentes y causas penales contra referentes gremiales.

En paralelo, el sindicato articula con otras organizaciones como la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma y la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores (CTA-A y CTA-T) para definir estrategias conjuntas frente a la reforma.

Paritarias ATE: ¿qué se acordó?

El gremio reclama la reapertura inmediata de paritarias, señalando que el ajuste salarial se profundizó en 2025. Según datos presentados por ATE, los sueldos crecieron 13,6% en diez meses , mientras que la inflación acumulada fue del 24,8%.

La reunión de la paritaria nacional para el Convenio Colectivo de Trabajo General 214/06 que tuvo lugar el pasado viernes 28 de noviembre pasó a cuarto intermedio ante la falta de propuesta del Gobierno, sin fecha confirmada para retomar el diálogo.

Puntos clave de la reforma laboral que impulsa el Gobierno

El proyecto que enviará el Ejecutivo incluye modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, con cambios como: