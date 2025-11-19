La incógnita sobre el futuro del bloque federal: qué pasará con Provincias Unidas

Tras dos años de caída del poder adquisitivo de los trabajadores estatales, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decretó un paro contra la reforma laboral planificada por el gobierno de Javier Milei y en especial por Federico Sturzenegger. Desde el gobierno avisaron que descontarán el día a quienes adhieran a la medida.

El gremio que conduce Rodolfo Aguiar aseguró esta mañana que el paro cuenta con más de 90% de acatamiento en contra de la reforma laboral.

Asimismo, voces del gobierno afirmaron que descontarán el día, pero desde el gremio aseguraron a El Cronista que son amenazas usuales. “Oficialmente no llegó nada”, indicaron.

“Hoy empezamos a resistir, y si para frenar esta reforma es necesario que salgamos a las rutas durante la navidad y año nuevo, lo vamos a hacer”, señaló Aguiar a través de un comunicado.

Este paro llega en medio de la disputa entre ATE y el gobierno nacional, esto se desató el domingo por la noche ante la denuncia penal que hizo Patricia Bullrich contra el secretario de ATE.

Sí, es desestabilizador y golpista.



Y ahora, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional.



Buenas noches. https://t.co/WUxWrt9uBK — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 16, 2025

La denuncia de la funcionaria fue por “amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática”, a raíz de unas declaraciones televisivas de Aguiar.

El paro tiene como objetivo la reapertura de las paritarias y en rechazo a la Reforma Laboral del Gobierno.

La medida de fuerza incluirá una movilización al ex Ministerio de Trabajo a partir del mediodía y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán retiros de los lugares de trabajo a partir de las 11 para permitir la participación en la movilización al edificio de Av. Leandro N. Alem 650.

Sturzenegger destacó las ventajas del plan económico de Milei ante los empresarios nucleados en la CEOE. (Fuente: archivo).

“Quisieron convencernos de esperar hasta el 10 de diciembre. A nosotros no nos mandan los funcionarios, nos mandan los trabajadores y hoy empezamos una ofensiva contra la reforma que no se va a detener hasta que sean garantizados todos nuestros derechos. Y si para eso es necesario que salgamos a las rutas durante la navidad y año nuevo, lo vamos a hacer. Si los dejamos, van a restringir el derecho de huelga y hasta prohibir todas las asambleas”, apuntó Rodolfo Aguiar.

En referencia a la decisión de marchar antes de la presentación oficial del proyecto, el dirigente indicó: “Es mentira que no se conoce el contenido de la reforma. Basta con escuchar a Cordero y a Sturzenegger para saber que quieren profundizar la desregulación planteada en la Ley Bases”.

“El Gobierno habla de modernización, pero en realidad es más precarización y más debilitamiento sindical. Está claro que esta reforma postelectoral no busca generar empleo, sino reconfigurar el poder en las relaciones laborales beneficiando solo a las grandes patronales”, agregó Rodolfo Aguiar.

Situación salarial del sector

Sobre la situación salarial del sector público, evaluó: “En los últimos 23 meses los sueldos del sector público han sido destruidos. En pos del superávit fiscal, decenas de miles de estatales han sido expulsados por debajo de la línea de pobreza. La mayoría de los trabajadores adeudan más de un salario y medio en el sistema financiero formal”.

“Aparece una novedad en el estado que es el pluriempleo. Además, el congelamiento salarial se ha transformado en una causal directa de despidos. Son muchos los trabajadores que deciden renunciar. Se tienen que reabrir las paritarias y recomponer todo el poder adquisitivo perdido”, detalló.

“Frente a esta ofensiva, el movimiento obrero tiene que seguir organizándose para defender con eficacia el trabajo y los derechos colectivos”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

Durante la jornada de protesta sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

Otros servicios que ya comenzaron a verse afectados son la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros.

Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.