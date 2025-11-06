Un gremio confirmó la entrega de un “súper bono” de $ 1.700.000 para sus trabajadores, que se sumará al sueldo mensual. De esta manera, miles de personas podrían cobrar más de $ 3.600.000 como salario.

Así lo confirmó la Asociación Bancaria (La Bancaria), el sindicato de bancarios liderado por Sergio Palazzo, quienes seguirán cobrando este extra que se entrega cada año. A su vez, anunciaron un nuevo acuerdo paritario que elevará los salarios de cada categoría de los empleados.

¿Quiénes cobrarán el bono de $ 1.700.000?

El bono para los bancarios será de $ 1.708.032,46 y se cobrará este jueves 6 de noviembre como suma no remunerativa en el Día del Empleado Bancario, fecha en la que no se brinda atención al público.

De esta manera, todas las categorías tendrán su extra, lo cual dejará un ingreso total de más de $ 3.624.015,34 desde la categoría inicial de este grupo de trabajadores.

La nueva actualización se enmarca en una acumulación del 22% desde diciembre pasado, lo cual mantiene la tendencia de proteger el poder adquisitivo del suelo ante la inflación.

Además, el Banco Nación, las cámaras empresarias ABAPPRA, ADEBA, ABA, ABE y la Bancaria se comprometieron a reabrir las paritarias para la segunda quincena de noviembre 2025.

Cómo queda la escala salarial en noviembre 2025

El pasado 17 de octubre, se firmó un acuerdo para actualizar los salarios de los bancarios y los montos se abonan en noviembre junto con los sueldos devengados en octubre.

Rama Administrativa

Inicial: $1.915.982,88

1 a 4 años: $1.915.982,88

5 Años: $1.918.471,69

6 Años: $1.920.959,52

7 Años: $1.923.448,33

8 Años: $1.925.936,16

9 Años: $1.928.424,96

10 Años: $1.930.913,77

11 Años: $1.933.402,58

12 Años: $1.935.890,41

13 Años: $1.938.378,22

14 Años: $1.940.866,91

15 Años: $1.943.355,61

20 Años: $1.961.732,24

25 Años: $2.209.767,36

30 Años: $2.333.784,91

35 Años: $2.446.528,14

2° Jefe Div. de 3a: $2.209.767,36

2° Jefe Div. de 2a.: $2.333.784,91

2° Jefe Div. de 1a.: $2.446.528,14

Jefe Div. de 3a.: $2.570.545,70

Jefe Div. de 2a.: $2.818.580,81

Jefe Div. de 1a.: $2.942.598,37

2° Jefe Dep. de 3a.: $3.190.633,48

2° Jefe Dep. de 2a.: $3.303.376,71

Jefe Dep. de 1a.: $3.427.394,27

Jefe Dep. de 3a.: $3.675.429,38

Jefe Dep. de 2a.: $3.923.464,49

Jefe Dep. de 1a.: $4.171.499,60

Jefe Ppal. de Dpto.: $4.532.277,94

SubGte. Deptal de 3a.: $4.904.330,61

SubGte. Deptal de 2a.: $5.242.560,31

SubGte.Deptal de 1a.$5.513.144,06

Rama Maestranza

Inicial hasta 15 años: $1.915.982,88

16 años: $1.522.033,64

17 años: $1.567.130,93

18 años: $1.589.679,58

19 años: $1.623.502,55

20 años: $1.668.599,84

25 años: $1.724.971,46

30 años: $1.826.440,36

35 años: $1.871.537,66

Jefe de Equipo de 3°: $1.668.599,84

Jefe de Equipo de 2°:$1.724.971,46

Jefe de Equipo de 1°$1.826.440,36

Sub-Jefe taller 3°: $1.871.537,66

Sub-Jefe taller 2°: $1.882.811,98

Sub- Jefe taller:1°$1.939.183,60

Jefe taller de 3°: $1.950.457,92

Jefe taller de 2°: $1.995.555,21

Jefe taller de 1°: $2.040.652,51

Supervisor de taller 3°: $2.074.475,48

Supervisor de taller 2°: $2.142.121,42

Supervisor de taller 1°: $2.254.864,65

Subcapataz Gral.: $2.446.528,14

Capataz Gral.: $2.660.740,28

Rama Ordenanza