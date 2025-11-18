Este miércoles 19 de noviembre se llevara a cabo un paro nacional de 24 horas convocado por diversos sindicatos y trabajadores no docentes de universidades.

La medida comenzará a las 12 del mediodía y responde a reclamos vinculados con la Ley de Financiamiento Universitario, la reapertura de paritarias, el rechazo de la reforma laboral y el acuerdo comercial con Estados Unidos.

¿Qué reclaman los sindicatos?

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipa una alta adhesión al paro en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y exige la inmediata reapertura de paritarias.

“La reforma laboral y el reciente acuerdo con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo . Sin huelga y movilización no la frenamos”, aseveró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, en referencia al acuerdo comercial anunciado días atrás entre los gobiernos de ambos países.

La decisión fue tomada en un plenario de delegados de todo el país, donde se votó por unanimidad realizar el paro y una movilización a la Secretaría de Trabajo (Leandro N. Alem 650, CABA), a partir de las 12.

Por otra parte, el Secretario General de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, anunció que los trabajadores de este sector irán a la huelga para “rechazar la reforma laboral regresiva” y llamó a lograr la unidad sindical y llevar adelante un plan de lucha.

Durante el cierre del 74° Congreso Nacional Ordinario, Yofra sostuvo: “Nosotros, los aceiteros y los desmotadores, vamos a ir a la huelga cuando este gobierno quiera avanzar contra los derechos laborales ”.

En el encuentro participaron dirigentes como Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE) y María Fernanda Boriotti (FESPROSA), quienes coincidieron en la necesidad de profundizar la lucha para frenar la reforma laboral.

¿Qué reclaman las universidades?

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) se suma al paro para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.

A 41 días del rechazo parlamentario al veto presidencial del 2 de octubre, denuncian que el Poder Ejecutivo continúa evitando su implementación , lo que pone en riesgo el funcionamiento de las universidades nacionales.

“Sin Ley de Financiamiento, no hay universidades; sin universidades, no hay futuro”, expresaron en un comunicado.

Además, FATUN anunció que iniciará acciones judiciales para forzar la aplicación de la ley y coordinará medidas conjuntas con el Frente Sindical, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).