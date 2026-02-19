Comenzó el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves cuando la Cámara de Diputados tratará el proyecto de reforma laboral. La medida, la cuarta contra el gobierno de Javier Milei, impacta en varios sectores clave del país debido a la adhesión anunciada de los gremios del transporte, si bien en la Ciudad de Buenos Aires funcionan al menos 60 líneas de colectivo. Si bien la central obrera no se movilizará, la izquierda y algunos gremios cercanos al kirchnerismo, como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y las dos CTA, confirmaron que marcharán. Seguí la cobertura minuto a minuto de El Cronista.