Las principales aerolíneas informaron que, debido al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 19 de febrero, debieron reprogramar, cancelar o ajustar sus operaciones en la Argentina. Se trata de una medida que impactará en miles de pasajeros y en la operatoria habitual del sector aerocomercial. En algunos casos, estiman una pérdida cercana a los u$s 3 millones. En ese marco, Flybondi decidió trasladar toda su operación desde el Aeroparque Jorge Newbery hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde cuenta con autoprestación del servicio de handling (asistencia en tierra a aeronaves y pasajeros), esquema que ya utiliza en el 80% de los aeropuertos nacionales donde opera. La compañía prevé realizar 72 vuelos y transportar más de 11.000 pasajeros, aunque debió cancelar 28 servicios, modificar horarios y cambiar aeropuertos, sin descartar nuevas afectaciones durante la jornada. “Los pasajeros cuyo vuelo fue cancelado o modificado con más de 4 horas de diferencia de su horario original, podrán autogestionar su cambio de fecha sin costo adicional desde MI RESERVA”, señaló la empresa aérea. Por su parte, JetSMART anunció la cancelación total de sus vuelos domésticos e internacionales programados para este jueves 19. La medida afectará 96 vuelos y a más de 17.000 pasajeros, quienes podrán reprogramar sin costo hasta el 15 de marzo de 2026. La gestión podrá realizarse a través de la sección “Administra tu viaje” en el sitio web de la compañía o ingresando directamente en: https://jetsmart.com/ar/es/minisitios/administra-tu-vuelo/home. Desde Aerolíneas Argentinas informaron que se cancelarán 255 vuelos en toda su red de operaciones. Según estiman, impactará en más de 31.000 pasajeros y generará un costo estimado cercano a los u$s 3 millones. Del total de las cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje (con unos 25.000 pasajeros afectados), 32 a servicios regionales (con cerca de 5000 pasajeros impactados) y 4 a operaciones internacionales, con alrededor de 1000 pasajeros involucrados. La línea aérea indicó que se aplicarán los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera al paro por la jornada no trabajada. El grupo LATAM Airlines Group también anticipó alteraciones en su operación desde y hacia Argentina debido a la adhesión al paro de gremios vinculados a Intercargo, empresa clave en los servicios de rampa aeroportuarios. La compañía indicó que algunos vuelos podrían reprogramarse en horario o fecha, y ofreció cambios sin costo o devolución del ticket a los pasajeros afectados. “La forma más fácil de revisar la información de vuelo, gestionar un cambio o devolución es desde la sección “Mis Viajes” en la app LATAM o en latam.com”. Finalmente, Avianca comunicó que reprogramará vuelos desde y hacia Buenos Aires y Córdoba previstos entre la noche del 18 y el 19 de febrero. La aerolínea activó un plan de protección que incluye cambios de itinerario sin costo, reembolsos y posibles vuelos adicionales para reacomodar pasajeros. “Recomendamos a nuestros clientes estar pendientes del estado de su vuelo a través de avianca.com o la aplicación de Avianca, así como de las comunicaciones enviadas por la compañía a través de sus canales oficiales. Así mismo, en caso de requerir hacer cambios en su itinerario, hacerlo antes de la salida de su vuelo programado”, detallaron desde la compañía.