Con motivo de la reforma laboral que está llevando adelante el Gobierno, y que ya obtuvo media sanción en el Senado, Javier Milei afrontará este jueves su cuarto paro general al frente del Poder Ejecutivo. Tras un preámbulo, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que, durante el tratamiento de la ley en la Cámara de Diputados, quienes se encuentren nucleados dentro de la central obrera no prestarán servicios y habrá una movilización hacia el Congreso de la Nación. De este modo, Milei, en 802 días de gestión —2 años, 2 meses y 9 días—, afrontará por cuarta ocasión la movilización sindical que otrora generó tensiones puertas adentro de Casa de Gobierno. Otro dato tristemente célebre para La Libertad Avanza es el del récord que detenta el líder libertario: sufrió el paro más rápido de la historia de la democracia a un presidente electo que, tras asumir el 10 de diciembre de 2023, recibió a los 45 días su primer cimbronazo por parte de la CGT. En aquella oportunidad, los líderes sindicales se plantaron el 24 de enero con motivo del DNU 70/2023, cuya resolución en el Boletín Oficial llevó como título “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”. ¿Quién es el mandatario que ostentaba el récord previamente? Fernando de la Rúa. Tal como consignó un relevamiento de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, el líder de La Alianza se enfrentó a tres paros generales en 182 días. El 9 de mayo de 2024 la CGT y las dos CTA anunciaron el segundo paro general como contrapartida de la media sanción que había recibido la “Ley Bases” en Diputados. En aquella oportunidad, gran parte de los gremios de transporte, docentes, empleados estatales y judiciales y de otras ramas de la actividad privada confirmaron su adhesión a la medida de fuerza. Sin embargo, así como hay un récord negativo que pesa sobre las espaldas de Javier Milei, también hay otro que delata su práxis a la hora de acordar con los gremios. La distancia entre el segundo y el tercer paro general de su gestión es la más prolongada de la historia argentina desde la vuelta de la democracia. La tercera movilización tuvo lugar el 10 de abril de 2025, es decir, acontecieron 334 días entre una y otra. El por aquel entonces miembro del triunvirato cegetista, Héctor Daer, argumentó con motivo del paro: “La caída de los salarios a partir de fines del año pasado —por el 2024— ha hecho que las paritarias quedaran por debajo de la inflación”. Asimismo, fueron tema de discusión por aquellos días el pago de un bono a los jubilados y el “desfinanciamiento universitario”. Desde 1983 hasta el día de la fecha se registraron 46 paros generales, según el citado relevamiento de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, y de ese total, fueron 29 las huelgas que recayeron sobre gobiernos no peronistas, en solo 13 años de gestiones ejercidas por Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa, Mauricio Macri y Javier Milei. Fue Raúl Alfonsín el que, con motivo de su rencilla con Saúl Ubaldini —secretario general de la CGT entre 1986 y 1990—, quien más medidas de fuerza padeció: fueron 13. Detrás de él se encuentran Menem y De la Rúa, con ocho cada uno. Sin embargo, es menester destacar que el primero de ellos fue mandatario durante 10 años, mientras que el otro, tan solo dos. En un tercer escalón yacen Mauricio Macri y Cristina Kirchner, con cinco cada uno, pero en el caso de la referente peronista, con dos mandatos en su haber al frente del Ejecutivo. La nómina de este fatídico ránking se completa con Eduardo Duhalde (2), Néstor Kirchner (1) y Alberto Fernández, que, pese a haber sido el presidente de la pandemia, no recibió ni uno solo. Con casi dos años de gestión por delante, Milei tiene el desafío de encontrar consenso, no solo político (lo está logrando), sino también social, para evitar que su imagen de cara a los trabajadores se deteriore si quiere ser reelecto en 2027.