La propuesta de reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei reabre en Argentina un debate que nunca es meramente técnico. Se presenta como una modernización necesaria para dinamizar el empleo, reducir la litigiosidad y “liberar” al mercado de trabajo de rigideces que, según el diagnóstico oficial, desalientan la contratación. Pero detrás de los artículos, los porcentajes y los incentivos, lo que está en discusión es algo más profundo: qué entendemos por trabajo, qué tipo de sociedad queremos ser y cuál es el lugar de la dignidad en la organización económica. Toda reforma laboral se mueve en una tensión clásica de la filosofía política: libertad versus protección. Desde una mirada liberal, el trabajo es un contrato entre partes que debe estar lo menos intervenido posible para permitir eficiencia y creación de riqueza. Desde una tradición social, en cambio, el trabajo no es simplemente un intercambio mercantil, sino una relación atravesada por asimetrías de poder que requieren reglas para evitar abusos y garantizar derechos básicos. Argentina construyó buena parte de su identidad moderna sobre esta segunda tradición. El trabajo formal, con derechos, indemnización, vacaciones pagas y negociación colectiva, fue durante décadas una promesa de integración social. No era solo un salario: era pertenencia, movilidad ascendente, estabilidad. Reformar ese entramado no es un gesto neutro; implica redefinir el contrato social. Los defensores de la reforma sostienen que la rigidez actual produce informalidad, desalienta la contratación y termina perjudicando a quienes busca proteger. Es un argumento que no debe descartarse sin análisis. La informalidad en el país es alta y persistente, y muchos jóvenes quedan atrapados en trabajos precarios o directamente fuera del mercado. Pero la pregunta clave es si la solución pasa por reducir derechos o por ampliar su alcance. Aquí aparece el núcleo del debate: ¿la libertad se expande cuando el Estado se retira, o cuando equilibra fuerzas desiguales? En un mercado laboral con altos niveles de desempleo y necesidad, la “libre” negociación entre empleador y trabajador no ocurre en un vacío moral. Cuando el trabajo se trata como una mercancía, se corre el riesgo de desarraigar a las personas de toda red de protección, subordinando la vida social a la lógica del mercado. La propuesta oficial insiste en que flexibilizar no significa desproteger, sino crear condiciones para que más personas accedan al empleo formal. Sin embargo, la sensibilidad social obliga a preguntarse: ¿qué tipo de empleo? ¿Con qué estabilidad? ¿Con qué capacidad real de proyectar un futuro? Una sociedad no se mide solo por la cantidad de contratos firmados, sino por la calidad de vida que esos contratos permiten sostener. En un país atravesado por crisis recurrentes, la fragilidad no es una abstracción. Es el trabajador que teme perder su empleo sin red de contención. Es la familia que depende de un ingreso que puede diluirse ante cualquier vaivén económico. Es el joven que encadena trabajos temporales sin horizonte de crecimiento. Frente a esa realidad, la reforma laboral no puede evaluarse únicamente en términos de competitividad o reducción de costos. Hay además una dimensión simbólica. El discurso que acompaña estas reformas suele presentar los derechos laborales como privilegios, obstáculos o anacronismos. Ese encuadre tiene efectos culturales profundos. Si los derechos pasan a ser vistos como trabas y no como conquistas, el tejido solidario que sostiene la vida democrática se erosiona. La sospecha permanente sobre el trabajador, como potencial litigante o como carga para la empresa, reemplaza la idea de cooperación social. Esto no significa negar la necesidad de actualizar normas. El mundo del trabajo cambió: la economía del conocimiento, el home office, las plataformas digitales desafían regulaciones pensadas para el siglo XX. Pero la actualización puede hacerse desde dos lógicas distintas: la que reduce garantías para adaptarse a la competencia global, o la que busca extender protección a nuevas formas de empleo. La diferencia no es menor; expresa una visión ética. Aplicado al debate actual, el interrogante sería: ¿la reforma mejora la situación de quienes hoy están en la informalidad o en la precariedad, o simplemente abarata la relación laboral para quienes ya tienen mayor poder de negociación? Si el resultado es mayor vulnerabilidad para los sectores más frágiles, el costo social podría ser alto, aun si algunos indicadores macroeconómicos muestran mejoras. La sensibilidad social no es romanticismo ni resistencia al cambio. Es la conciencia de que el trabajo no es solo una variable económica, sino una dimensión constitutiva de la identidad y la ciudadanía. Cuando alguien pierde su empleo o ve degradadas sus condiciones, no pierde solo ingresos; pierde seguridad, autoestima, capacidad de planificar. Argentina necesita generar empleo privado, aumentar productividad y superar décadas de estancamiento. Pero también necesita sostener un piso de dignidad que impida que la competencia se convierta en una carrera hacia abajo. El desafío no es elegir entre mercado o derechos, sino construir reglas que permitan dinamismo sin sacrificar cohesión. En definitiva, la discusión sobre la reforma laboral es una discusión sobre el tipo de comunidad política que queremos habitar. Una donde el trabajo sea apenas un costo a optimizar, o una donde siga siendo un puente hacia la integración y el reconocimiento social. Las leyes pueden modificarse con mayorías circunstanciales; el sentido de justicia que organiza una sociedad, en cambio, se construye (o se erosiona) con cada decisión.