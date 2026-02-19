El paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral que el oficialismo buscará mañana convertir en ley en Diputados tendrá un correlato en la calle, más allá de la decisión formal de la central obrera de no movilizar. Organizaciones de desocupados, agrupaciones políticas de izquierda y sindicatos críticos de la conducción cegetista anunciaron cortes, piquetes y concentraciones en distintos puntos del país, en coincidencia con la jornada de huelga. El escenario se tensó aún más tras el anuncio del cierre de la planta de la empresa de neumáticos Fate, que comunicó el despido de más de 900 trabajadores. Aunque se dictó la conciliación obligatoria, los operarios permanecen dentro de la fábrica, al tiempo que sobre el establecimiento pesa una orden de desalojo, un dato que elevó la conflictividad social en la antesala del paro. Mientras la CGT ratificó la medida de fuerza sin convocatoria orgánica a la movilización, distintos sectores sindicales y sociales resolvieron avanzar con acciones propias para rechazar una reforma que consideran regresiva y que ya obtuvo media sanción en el Senado. Este es el listado de cortes y movilizaciones anunciado para mañana