Este jueves, 21 de mayo de 2026, la cotización deldólar llegó a 3682.31 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2,91%.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó un -2.88% y en el último año acumuló un descenso de -6.11%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar mostró una tendencia mayormente alcista: subió en siete jornadas, con un tropiezo en el cuarto día y dos retrocesos consecutivos al cierre; el balance sigue siendo positivo.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 17.43%, lo que indica un comportamiento inestable, ya que es mayor que la volatilidad anual del 13.04%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere que el valor de la moneda está recuperando fuerza en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 368231.01 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 736462.02 pesos y 500 dólares cuestan 1841155.05 pesos.