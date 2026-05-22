En esta noticia ¿Qué significa soñar con Mordida?

Este jueves, 21 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6067 (Mordida).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 21 de mayo

1° 6067 11° 2056 2° 8865 12° 3945 3° 2233 13° 8483 4° 0123 14° 9039 5° 2063 15° 3397 6° 0452 16° 5804 7° 8504 17° 3136 8° 3002 18° 7225 9° 7947 19° 1463 10° 0919 20° 0479

¿Qué significa soñar con Mordida?

Soñar con una mordida suele reflejar miedo, agresión o límites invadidos; depende de quién muerde y dónde. También puede señalar necesidad de protegerte, sanar una herida emocional o expresar rabia contenida.

Si la “mordida” alude a soborno, el sueño puede hablar de culpa, presión social o compromisos éticos. Observa emociones y contexto para saber si advierte peligro, demanda firmeza o invita a resolver un conflicto.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.