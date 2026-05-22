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Este jueves, 21 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6067 (Mordida).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 21 de mayo

 606711° 2056
 2°886512° 3945
 3°223313° 8483
 4°012314° 9039
 5°206315° 3397
 6°045216° 5804
 7°850417° 3136
 8°300218° 7225
 9°794719° 1463
 10°091920° 0479

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¿Qué significa soñar con Mordida?

Soñar con una mordida suele reflejar miedo, agresión o límites invadidos; depende de quién muerde y dónde. También puede señalar necesidad de protegerte, sanar una herida emocional o expresar rabia contenida.

Si la “mordida” alude a soborno, el sueño puede hablar de culpa, presión social o compromisos éticos. Observa emociones y contexto para saber si advierte peligro, demanda firmeza o invita a resolver un conflicto.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.