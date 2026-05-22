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Este jueves, 21 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6067 (Mordida).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 21 de mayo
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|6067
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|2056
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|8865
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|3945
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|2233
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|8483
|4°
|0123
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|9039
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|2063
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|3397
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|0452
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|8504
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|3136
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|3002
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|7225
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|1463
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|0919
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|0479
¿Qué significa soñar con Mordida?
Soñar con una mordida suele reflejar miedo, agresión o límites invadidos; depende de quién muerde y dónde. También puede señalar necesidad de protegerte, sanar una herida emocional o expresar rabia contenida.
Si la “mordida” alude a soborno, el sueño puede hablar de culpa, presión social o compromisos éticos. Observa emociones y contexto para saber si advierte peligro, demanda firmeza o invita a resolver un conflicto.
¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?
Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.
Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.