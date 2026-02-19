Durante el tratamiento de la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados, la Confederación General del Trabajo (CGT) dio pie al cuarto paro general de la era de Javier Milei y consiguió incluso la participación de la Unión de Trabajadores Automotor (UTA) para paralizar el transporte urbano. La central obrera tomó la decisión luego de presión de gremios combativos y la polémica por el artículo 44. Sin embargo, hay quienes presionan por extender la medida y ya adelantaron un paro por 36 horas si la reforma vuelve al Senado. La CGT celebró este mediodía la extensión del paro nacional. “Con unidad, organización y convicción, los trabajadores hacemos oír nuestra voz en todo el país”. “Cuando se ataca al trabajo, la respuesta es colectiva. Los trabajadores somos la columna vertebral del país. Defender el trabajo es defender la Patria”, indicaron a través de una publicación en redes sociales. Sin embargo, hay sectores dentro del mundo gremial que presionan por una extensión de la medida. Este es el caso del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), integrado por la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA y más de 100 sindicatos. El FRESU ya se había adelantado a la decisión de la cúpula de la CGT y había indicado que movilizarían al Congreso durante el tratamiento de la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados. “Llamamos a la más amplia unidad de todos los sectores sindicales, sociales y productivos para frenar este proyecto que atenta contra el futuro de nuestra Patria”, sostuvieron en su llamado a movilización. De hecho, también habían dicho presente en el debate en el Senado. La CGT movió fichas en favor del paro nacional cuando trascendió el polémico artículo 44 que reducía las licencias médicas para trabajadores formales. Fue en ese momento, que la conducción de Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Jorge Sola, con el respaldo del Consejo Directivo, anunció el paro total para el día del tratamiento en Diputados. Sin embargo, desde el Frente Sindical continúan presionando a la cúpula sindical para escalar. Fue Omar Maturano, el líder de La Fraternidad, quien dejó ayer una advertencia para la CGT y para el Gobierno nacional. “Creo que ahora se tiene que golpear con un paro de 24 horas y si no nos dan la participación que corresponde y se acuerdan la mayoría de los artículos que perjudican a los trabajadores, la CGT tiene que hacer un paro por tiempo indeterminado", sostuvo en declaraciones radiales. La línea se repitió durante una conferencia de prensa antes del comunicado hoy de la CGT y en la antesala de la movilización al Congreso en rechazo a la reforma laboral. Desde allí se pronunciaron los integrantes del FRESU reunidos en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo Durante dicha conferencia, el secretario general de Aceiteros, Daniel Alberto Yofra, agitó la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado. “Si esto no se resuelve a favor de los trabajadores, vamos a terminar con un paro por tiempo indeterminado que va a ser histórico”, aseguró el sindicalista. Asimismo, desde el Fresu se resolvió un paro de 36 horas con movilización si la Reforma Laboral vuelve al Senado. Desde los gremios del Estado cuestionaron la Reforma Laboral. “La adhesión a la huelga es casi total, el paro es contundente de punta a punta del país, y demuestra el rechazo a la reforma laboral. Es una política criminal del gobierno de Milei, nos gobierna una banda de delincuentes”, aseguró el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Asimismo, aseguró que los gobernadores y diputados que acompañen esta reforma van a ser cómplices de la tragedia social. “La eliminación del articulo 44 puede haber sido incluido a propósito para que algunos laven culpas. La ley es pésima de punta a punta, no va a crear empleo”, indicó Aguiar. Sin embargo, esto no permea aún en la cúpula de la CGT, quienes mantienen cierta reserva y deferencia con el Gobierno nacional. Se vio en el tratamiento del proyecto de reforma en el Senado, donde los gremios se anotaron dos victorias: mantener los aportes sindicales y la vigencia de los convenios colectivos de trabajo, ambos reclamos expresados desde la cúpula. Los aportes sindicales son clave para financiar las obras sociales, de ahí que fuera un hecho que preocupaba a los gremios en general. Los aportes sindicales tienen relación, por su parte, con la llamada “cuota solidaria” que se cobra a los no afiliados de manera automática. Quedan todavía dos puntos que preocupan a la conducción obrera: el Fondo de Cese Laboral (FAL) y la preeminencia de los convenios por empresas. Ambos permanecen en el proyecto de ley y el Gobierno no quiere renunciar a ellas. El Fondo de Cese Laboral (FCL) establece un esquema alternativo a la indemnización tradicional, mediante aportes periódicos del empleador a una cuenta a nombre del trabajador. Especialistas advierten que el sistema podría reducir la recaudación previsional, al reemplazar conceptos indemnizatorios que hoy tributan aportes y contribuciones al sistema de seguridad social. “La recaudación de las jubilaciones se derrumba, quieren pagar las indemnizaciones con recursos de las jubilaciones”, indicaron desde la central obrera y advirtieron que no se puede reemplazar esa merma con otro aporte. Por su parte, los convenios por empresa no solo disminuyen el poder del sindicato central, sino que también posibilitan la firma de paritarias a la baja en relación al acuerdo por actividad. “Hacer que el convenio más bajo prevalezca por sobre la actividad es una flexibilización. Desarmar el convenio por empresa es lo que da a los trabajadores igualdad en todo el país”, indicaron a El Cronista.