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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 21 de mayo de 2026 los números ganadores del sorteo de la nocturna, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 21 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0309 - Arroyo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 21 de mayo

 1°0309 11°4656
 2449  12°7405
 3°3476 13°8683 
 6573  14°9175 
 0016  15°9666 
 6°2414  16°7150
 4695  17°5990 
 3686  18°9465 
 3651  19°0695 
 10°7045 20°7345 

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Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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