La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 21 de mayo de 2026 los números ganadores del sorteo de la nocturna, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 21 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0309 - Arroyo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 21 de mayo

1° 0309 11° 4656 2° 2449 12° 7405 3° 3476 13° 8683 4° 6573 14° 9175 5° 0016 15° 9666 6° 2414 16° 7150 7° 4695 17° 5990 8° 3686 18° 9465 9° 3651 19° 0695 10° 7045 20° 7345

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo indica calma, renovación y fluir natural de la vida.

Agua turbia o agitada señala bloqueos, estrés o conflictos pendientes.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.