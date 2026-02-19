En rechazo a la reforma laboral de Javier Milei, este jueves 19 de febrero se lleva adelante un paro nacional de servicios que incluye a los trenes, subtes y colectivos. La Unión Tranviaria Automotor (UTA, el gremio que nuclea a los choferes) informó que se sumará a lamedida sindical que promueve la Confederación General del Trabajo (CGT) y todos los sindicatos del transporte. La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt), así como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), indicaron que se sumarán al paro general que anunció la CGT. Sin embargo, algunas líneas de colectivo prestarán servicio en esta jornada de paro. Las líneas de colectivo que funcionan este jueves son las de la empresa DOTA. A través de un comunicado en redes sociales, el grupo aclaró que las 65 líneas que lo integran, funcionan con normalidad. El director del grupo, Marcelo Pasciuto, aseguró que “todas las líneas están funcionando con servicio regular, normal de día hábil, excepto la línea 60, que está con un servicio reducido”, debido a una mayor adhesión de choferes afiliados a la UTA. DOTA informó que circulan las siguientes líneas: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115 y 117. Además, completan la nómina las líneas 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 435, 503, 514, 520, 523 y 570, que cubrirán trayectos urbanos e interurbanos durante la jornada, según precisó la empresa. “Les reiteramos la obligación de cumplir con el servicio público de conformidad a los cronogramas de servicios habituales y en caso de ausentarse le serán aplicadas las medidas según corresponda”, dijo la empresa a sus trabajadores respecto a la jornada de paro. Al sostener que el transporte es un servicio esencial, DOTA basa su decisión en la normativa que habilita sanciones.