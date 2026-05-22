El dólar cotiza a 17.32 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 22 de mayo de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.08%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.33 pesos y un mínimo de 17.3 pesos.

La cotización del Dólar mostró una leve caída en la última semana (-0.06%) y una disminución más marcada en el último año (-9.44%), indicando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días el Dólar mostró un comportamiento mixto y volátil, con cinco alzas y cinco bajas, algunas en rachas; el balance es casi plano y cerró con ligero impulso alcista.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.12%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual de 7.60%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, generando un ambiente de confianza entre los inversionistas.

Sin embargo, es importante observar si esta tendencia se mantiene en los próximos días para determinar su sostenibilidad. Cualquier cambio en los factores económicos podría alterar esta dirección.

En resumen, la tendencia actual sugiere un crecimiento en la cotización del Dólar, pero se requiere de un análisis continuo para prever posibles fluctuaciones.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".