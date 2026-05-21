Cómo invierte Bill Ackman: la apuesta del multimillonario que anticipa el próximo movimiento de Wall Street
Una nueva jugada de Bill Ackman volvió a sacudir a Wall Street: el multimillonario redobló apuestas sobre gigantes tecnológicos y dejó una señal sobre qué empresas cree que dominarán la próxima etapa del mercado global.
Una nueva jugada de Bill Ackman volvió a sacudir a Wall Street: el multimillonario redobló apuestas sobre gigantes tecnológicos y dejó una señal sobre qué empresas cree que dominarán la próxima etapa del mercado global.