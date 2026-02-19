Tras el doble feriado, la reapertura de las operaciones ayer en la plaza local no derivó en mayores variaciones en precios de bonos y del dólar. Sí la novedad pasó por la disparada al cierre de las tasas en pesos, con la caución, la referencia de corto plazo, operando durante la rueda en torno al 36% anual, pero trepando al 50% cerca del cierre. La suerte de la reforma laboral en la Cámara de Diputados es lo que está mirando todo el mercado con el tratamiento hoy en el recinto, en coincidencia con el paro general dictado por la CGT. Los precios de los papeles argentinos cerraron con saldo disparar con alzas o bajas en torno al 0,4% dependiendo del papel. El riesgo país mostró alza de 0,8% a 514 puntos. El dólar se mantuvo en $1.420 con el BCRA comprando u$s 80 millones y las reservas brutas en u$s 45.129 millones. Las tasas en pesos para los depósitos a plazo fijo mayoristas (TAMAR) se ubcicaron en 33,44% anual. Pero ¿qué pasa con las tasas? Entre operadores destacaron que el alza de la caución se dio luego de que el Tesoro retirara $ 1,7 billones del sistema tras la licitación de la semana pasada. De todas maneras, los bonos en pesos no se mueven 100% en sintonía lo que puede reflejar que este fenómeno no sería permanente. “Sobre el final de la rueda, la caución volvió a saltar (señal de que hay poca liquidez en el sistema, luego de la última absorción post licitación, que no se ha recompuesto vía compras de dólares todavía) y si bien operó toda la rueda en 34%, sobre la ultima hora operó en el rango de 45% / 50%”, destacó Nicolás Cappella de IEB. “Esta suba de la tasa, comenzó a generar un aumento de órdenes de venta de títulos sobre todo cortos. Lo cual es lógico, ya con una tasa de fondeo en torno al 45%, la tasa corta en todas sus variantes (CER, fija, TAMAR) es perdedora. Por lo tanto, si la caución no se acomoda, seguiremos viendo presión vendedora en el tramo corto de las curvas”, agregó. Por su parte, el último informe de PPI destacó que “en la fecha de liquidación de la primera subasta del Tesoro de febrero, cuando el Tesoro absorbió $ 1,7 billones, las tasas a un día se dispararon drásticamente. Como se esperaba, la tasa a un día (o la llamada “caución” a un día) saltó del 28,3% el jueves al 34,7% el viernes mientras que la tasa de repo interbancario subió del 29,2% al 37,7% (+8,5 puntos porcentuales). El sesgo contractivo validado por el Tesoro volvió a drenar la liquidez del sistema, impulsando al alza las tasas en el extremo muy corto. Un patrón similar se observó en la subasta anterior, cuando una absorción de $ 2 billones elevó la tasa de “caución” en seis puntos porcentuales (al 35,5%) y las tasas de repo en 7,8 puntos porcentuales (al 37,1%) el día de liquidación”. Agregó PPI que, “a diferencia de la subasta de finales de enero, los bancos no parecieron depender en gran medida de los repos activos con el BCRA ni agotaron por completo sus reservas de liquidez a un día. Nuestra estimación del stock de repos a un día colocados en el Banco Central disminuyó a $ 0,35 billón el viernes, desde $ 0,53 billón el día anterior, lo que sugiere que la liquidación se financió a través de canales alternativos”. Sin paro Hoy pese al paro general la operatoria será normal en lo que respecta a dólar y Bolsa. “Somos los únicos que trabajamos”, se lamentó un operador joven. Pero el mercado tendrá poco volumen con la expectativa de cuanto suceda en la Cámara de Diputados y el posible resultado de la votación sobre la reforma laboral, algo que el Gobierno considera trascendental para avanzar en otras reformas pendientes. La semana próxima estará marcada por su tratamiento eventual en el Senado y las posibles medidas que anuncie Javier Milei en el discurso del 1° de marzo ante la Asamblea legislativa. Al menos el contexto internacional no luce complicado por lo sucedido ayer en Nueva York con las acciones tecnológicas. Como siempre, todo es día a día.