Mientras que el presidente Javier Milei participa del primer encuentro del Consejo de Paz en Washington DC, el clima local se verá revolucionado este jueves por la sesión que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma laboral, en medio del paro general de la CGT. El debate legislativo está previsto que comience a partir de las 14. La sesión fue convocada tras el pedido firmado por el oficialismo y sus aliados, que juntos llegarían a un número de 130 votos, al filo del quórum. Además del interbloque de Fuerza del Cambio (PRO-UCR-MID), acompañarán los provinciales de San Juan, Tucumán, Neuquén, Misiones y Salta. La incógnita será la postura del gobernador Raúl Jalil, que controla el bloque Elijo Catamarca, el cual no firmó el pedido de sesión. En tanto, desde Provincias Unidas se prevé una división entre los que responden a los gobernadores y los diputados “sin tierra”, opositores al Gobierno. En tanto, el peronismo pretende mantener la unidad que consiguió en el Senado para votar en contra. Afuera del Palacio Legislativo el clima asoma hostil por el cuarto paro general de 24 horas que llamó la CGT, en reclamo por el proyecto laboral. El punto de inflexión fue la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la cual impedirá que la gente se traslade para ir a trabajar. En el oficialismo se relamían con la posibilidad de que los transportes no adhieran porque eso iba a hacer notar, según decían en la Casa Rosada, que los trabajadores no se adherían al paro. Frente a este escenario, la presión desde el ministerio de Capital Humano se elevó en las últimas horas. A través de un comunicado, la cartera que lidera Sandra Pettovello intimó a La Fraternidad y a la UTA a abstenerse de la medida de fuerza mientras se encuentra vigente el proceso de conciliaciones obligatorias. El Gobierno amenazó con retirarles la personería gremial de adherirse, lo cual implica también una multa económica. Pese a la escalada rivalidad entre los gremios y el Gobierno, la negociación por el proyecto de modernización laboral que se concentró en el Senado terminó dándole más de una concesión a la CGT: la caja sindical continuará vigente ya que dieron marcha atrás con la voluntariedad para los empleadores de ser agentes de retención y la derivación de los aportes “solidarios”. Entre los puntos que sí afectan el poder gremial se encuentra el tope del 2% para dichos aportes, la ampliación de los servicios esenciales que limita el poder de las medidas de fuerza y el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo que implicará renegociar con los empleadores las cláusulas obligacionales, entre otros puntos. La única modificación que aceptó realizar el oficialismo en la Cámara revisora es la eliminación del artículo 44 que limitaba el cobro de sueldo hasta la mitad para quienes se tomen licencias por enfermedad. La polémica que se desató durante los últimos días, tras la aprobación en el Senado, llevó a un giro en la estrategia, mas por ahora no hay intención en el Gobierno de otorgar más concesiones. La presión de los aliados del PRO y el MID por habilitar el cobro de haberes por billeteras virtuales es uno de los lobys que tendrán lugar en la discusión de la jornada, pero desde el oficialismo no ven que haya ventana para imponerlo, a la vez que también los cuestionamientos al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el cual no tendría el apoyo de Provincias Unidas. Con el piso de 130 votos, el oficialismo se apunta a conseguir la sanción, aunque debido a la eliminación del 44 el proyecto deberá volver al Senado para que se apruebe dicha modificación. El plan es que, tras las 15 horas de sesión este jueves, Diputados apure el traslado del proyecto para que mañana mismo la Cámara alta pueda dictaminar. Es la única forma de que la senadora Patricia Bullrich pueda conseguir la sanción el viernes que viene, al filo del período extraordinario, a menos que consiga los 2/3 para saltearse la regla de los 7 días entre dictamen y sesión. El objetivo de la jefe de bloque, en tándem con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, es otorgarle esa victoria al jefe de Estado antes de su discurso de la apertura de sesiones el 1 de marzo. En el interín, en la Cámara alta también avanzarán durante este jueves con el dictamen del proyecto del Régimen Penal Juvenil. Ayer consiguieron el del acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. La idea es que estos dos proyectos, en conjunto con la Ley de Glaciares -que tiene dictamen desde diciembre- también sean votados en la próxima y última sesión de extraordinarias.